Los Juanelos presentaron "Sí, sí, sí, no", tema dedicado al referéndum [VIDEO]

El tema "Sí, Sí, Sí, No" busca informar al público sobre los cuatro puntos a tratar en el referéndum. | Fuente: RPP Noticias

Los Juanelos están siempre pendientes de la coyuntura nacional, es por eso que decidieron visitar los estudios de RPP Noticias para presentar en vivo, en el programa "Conexión", su nuevo tema "Sí, Sí, Sí, No".

En entrevista con Renato Cisneros, Fernanda Cano y Hernán Vidaurre, los integrantes de esta hilarante agrupación criolla liderada por Christian Ysla cantaron el tema con el que buscan que el público se informe de los puntos a tratar en el referéndum, este domingo 9 de diciembre.

"Sí, sí, sí, no. No falta nada para el referéndum y es pa' poner las cosas en su lugar. Entiendo que estés un poco confundido, ahora te lo paso a explicar", inicia la letra de la canción.

"Sí, A la reforma de justicia. Sí, a la regular financiamiento de partidos. Sí, a prohibir la reelección de congresistas. No, a la bicameralidad. Sí, sí, sí, no, es lo que debes de marcar. Sí, sí, sí, no para que esto empiece a cambiar", dice el coro de la misma.





Los 'Criollazos' presentaron el tema dedicado al referéndum. | Fuente: RPP Noticias

Los Juanelos, conformados por Pedro Juanelo (Christian Ysla), 'Manguera' y 'El maestro' Terry, también invitiaron al público a tomar mayor conciencia sobre las decisiones que involucran a nuestro país para lograr el cambio.

Como se sabe, el referéndum, convocado por el presidente Martín Vizcarra se realizará este domingo 9 de diciembre. Esta consulta pública buscará responder a 4 interrogantes importantes para el futuro de la política nacional.