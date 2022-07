Tito Silva es el productor peruano y genio detrás del éxito "Mi bebito fiu fiu". | Fuente: Composición

Emilia Mernes, Bad Bunny y diferentes cantantes internacionales se han sumado al éxito “Mi bebito fiu fiu”, tema del productor peruano Tito Silva junto a Tefi C. Después de que el intérprete de ‘Después de la playa’ interpretara una parte de la canción en su Instagram Live, Perú se volvió tendencia mundial.

Si bien muchos no saben la historia ni cómo nació este tema, te contamos cuál es el origen de este hit que ha causado revuelo en todas las redes sociales.

¿Cómo nació “Mi bebito fiu fiu”?

En mayo de este año, el programa Panorama difundió unos supuestos mensajes de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra con la candidata al congreso por el partido político Somos Perú, Zully Pinchi.

De acuerdo con estas conversaciones que se propagó en todos los medios, Vizcarra citaba a Pinchi en un hotel y se da a entender que tuvieron una relación extramatrimonial. Uno de los textos que intercambiaron, él le mandó una foto y ella le responde: “Fiuuuu, fiuuu”.

Luego de la imagen y de preguntarle el número de habitación del hotel, Zully le escribió: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”, a lo que el expresidente dijo: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Este escándalo puso a Martín Vizcarra en el ojo de la tormenta, ya que se presentó como un hombre de familia con un matrimonio estable con la profesora Maribel Díaz Cabello y sus cuatro hijos. Tras la exposición de estos mensajes, el productor musical Tito Silva creó “Mi bebito fiu fiu”.

La inspiración de Tito Silva para crear “Mi bebito fiu fiu”

El sample o la melodía de “Mi bebito fiu fiu” está basado en “Stan”, reconocido tema de Eminem y Dido, uno de sus grandes éxitos del rapero en el 2000 y que formó parte de su tercer disco de estudio, “The Marshall Mathers LP”.

Tito Silva: “Todo es ficción”

Con respecto a la realización del video de “Mi bebito fiu fiu”, Tito Silva sostuvo que todo es ficción y que no se debe prestar para malos entendidos. Cuando salió el supuesto audio entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, comenzó a trabajar con su equipo.

“La canción es empalagosa, así como dice la letra. Este poema está inspirado en el audio y de ahí se sacó la letra. Todo lo que sucede en el videoclip es ficción, está interpretado por Tefi C, que es mi amiga, es parte de mi equipo creativo, ella no es cantante, es afinada; pero no tiene experiencia, solo que teníamos que hacer tan rápido el guion, porque la gente no espera y le dijimos que cante. Yo con las habilidades que tengo, le puse autotune, lo afino y quedó bacán”, dijo a RPP Noticias en junio.

¿Es pertinente tomar las polémicas de un país para hacer música? “En cualquier momento me puedo equivocar”, dijo Tito Silva. “A veces pienso si es atinado hacerlo o es demasiado, porque ya no es tan musicalizable. Hay cosas que he hecho y he eliminado, porque me he arrepentido”.

El productor peruano afirmó que sus seguidores son los que siempre le dan ideas y por eso se hace viral: “Cada vez que pasa algo me llegan menciones (etiquetas) y yo les pongo atención. Ahí nace todo”.





