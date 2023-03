La cantante Milena Warthon estuvo en el programa Sin vueltas, de RPP TV, donde se defendió de sus críticos en redes sociales y precisó en qué consiste el tipo de música que hace. "Tengo haters todavía, muy vigentes", admitió la artista de 22 años, aunque matizó que estando en Chile no "estaba conectada de todo lo que estaba pasando".

Consciente de la discusión que produjo su paso por Viña del Mar, la intérprete sostuvo que su carrera ha estado marcada por "ser controversial" desde sus inicios hace cinco años. Una polémica, subrayó, que ella no buscó. "Mis letras hablan de mis propios procesos, empecé el proyecto cuando tenía 17 años, no se me ocurría entonces eso de 'quiero ser el ejemplo de mi comunidad'".

"Pop andino" es la etiqueta con la que Milena Warthon decidió definir el tipo de música que hace. "No estoy creando un nuevo género", precisó. "Estoy expresando mi cultura y quién soy, según mi realidad. Soy una mujer andina, soy limeña también, soy hija de dos papás que vinieron a estudiar. Soy de raíces apurimeñas y ancashinas", dijo.

Para Warthon, "la comunidad andina está manchada de estereotipos", razón por la que ella siempre defenderá su esencia. "Yo puedo ser lo que yo quiera, más aún viniendo de una familia de raíces andinas (...) Ese es el mayor mensaje de mi música", señaló.

Dominar la Quinta Vergara

Conocida por tener un público difícil, la Quinta Vergara recibió con aplausos a Milena Warthon durante su paso por Viña del Mar 2023. "Me han recibido de la mejor manera, creo que no ha habido un mejor escenario que el que he tenido en Chile, me han recibido con abrazos y con carteles de la bandera peruana", contó.

Recién llegada al Perú, la cantante de 'La nena' reconoció que hace poco ha podido valorar en toda su dimensión lo que significa para ella haberse llevado la Gaviota de Plata en la competencia folclórica. "Es un símbolo o un reconocimiento de estos cinco años que vengo trabajando, a veces con altibajos", dijo.

"Ser artista en el Perú no es tarea fácil, porque nuestro mercado no está consolidado, ya que no se consume tanta cultura como en otros países, pero vamos por buen camino a pesar de las cosas buenas o malas que nos pasan", opinó.

Pero pese a las adversidades, Milena Warthon ha podido salir adelante y ya ha conseguido su primer sold out en un concierto programado para el 4 de marzo. "Estamos vendiendo entradas virtuales por streaming para quienes no pudieron conseguir su entrada", anunció. Y apuntó que brindará dos presentaciones más: una en el Afuera Fest y otra junto a Daniela Darcourt y Bareto.

Asimismo, la cantante manifestó que ya está preparando un nuevo disco de estudio: "Ya estamos terminando, porque la idea es mandarlo a distribuir en dos semanas o un mes máximo para que en mayo pueda estar en todas las plataformas".

