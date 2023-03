Joni Chiappe fue un destacado músico y compositor nacional | Fuente: Facebook Joni Chiappe | Fotógrafo: Jaime Cuéllar Luna

El rock nacional está de luto. Este jueves, falleció Joni Chiappe, músico y compositor nacional que fue parte de las emblemáticas bandas JAS y Voz Propia, entre otras.

Chiappe fue un prolífico tecladista que inició en ese instrumento a los 9 años. Desde su adolescencia, fue parte de muchos grupos musicales, además de ser compositor, productor y arreglista.

En setiembre del año pasado, había lanzado su disco solista "Camina con sábanas" que tuvo muy buena recepción y grandes comentarios por parte de la crítica musical especializada.

Entre las influencias del sonido de Chiappe, se puede identificar a clásicos como Ray Manzarek (The Doors) o Pink Floyd. Además de Kraftwerk, Gary Numan, Brian Eno, Ultravox, y los noventeros Chemical Brothers y las texturas del dream pop.



Fiorella Cava: "Joni fue fundamental para JAS"



Joni Chiappe fue uno de los fundadores de JAS, la banda que, en su formación clásica, también era integrada por Fiorella Cava, Jesús Hurtado (Jotache) y Coco Cortés (Atilio). La agrupación es responsable de clásicos del rock nacional como "Personalidad" o "Ya no quiero más ska".

En diálogo con RPP Noticias, Fiorella Cava recordó la circunstancias en que conoció al tecladista, cuando apenas él tenía 17 años.

“Lo conocí a través de un amigo con el que íbamos a la 'No Helden', que era el sitio donde nos reuníamos muchos grupos. Me lo presentaron y Joni tenía 17 años. Éramos muy jóvenes, yo tenía 23 (...) En la 'No Helden' había un concurso de rock no profesional y él tenía un grupo. Igual que Coco Cortés, Atilio, que tenía su grupo “Mazo”, recordó la vocalista de JAS.



Asimismo, rememoró que tocaron juntos durante la etapa cúlmine de la banda Hielo, y que su contribución fue decisiva en la composición del álbum "Mueres en tu Ley" (1987).

“Personalidad es tema de Joni. “Me voy de aquí”, comparto la autoría. “Ya no quiero más ska”, comparto la coautoría. “Nos vamos a divertir”, compartimos, y “Piloto adolescente”, compartimos (...) Joni es fundamental para JAS", indicó.

Fiorella recordó una anécdota durante la grabación del video de "Personalidad", canción cuyo autor es Joni Chiappe, en el que se le ve al músico interrumpir la canción e irse al baño a tocar su solo de teclado.

“La cuestión fue espontánea. A Joni se le ocurrió y dijo ‘voy a hacer mi solo en el baño’ y se desapareció (…) Estábamos filmando en mi casa y se metió al baño. Así lo hicimos, fue espontáneo, nos nació. Fue un video fresco, casero que nos costó 80 dólares pasarlo a cinta profesional”, relató.

Fiorella señaló también que, desde los 80, se mantuvieron en contacto permanente y que estuvieron juntos en otros proyectos musicales desde JAS.

“Joni ha seguido colaborando con JAS y conmigo. Lo último que hicimos fue un acústico el 2019, en Punta Hermosa, donde hicimos un repaso de los 32 años del grupo (...) Hablábamos dos veces por semana por teléfono o nos veíamos de vez en cuando, porque él vivía en su santuario en Pachacámac donde hacía su música. Pero nos comunicábamos casi diariamente por WhatsApp”, sostuvo.

"Conmigo, más que una amistad, nos unía una relación de hermanos, algo muy profundo porque era una persona muy espiritual”, agregó.

La vocalista de JAS consideró que la partida de su amigo será un motivo "muy fuerte" para conmemorar los 35 años del lanzamiento del disco que hicieron juntos, "Mueres en tu Ley".

Lamentan su partida

El vocalista de Voz Propia, Miguel Ángel Vidal, en diálogo con RPP Noticias, recordó la participación de Chiappe en esa emblemática banda nacional.

"Él estuvo en Voz Propia el año 87. Tocamos en vivo varias veces y participó con nosotros en la primera fecha del Concurso de Rock No Profesional (en la No Helden). Salen sus teclados en un tema del 87': "La historia de un minuto", publicado en la primera producción del grupo, El Ingreso", recordó.

Sin embargo, la participación de Chiappe también está presente en la etapa de inicios del nuevo milenio de Voz Propia y en uno de los últimos trabajos del grupo.

"El año 2006, grabó algunos teclados en un par de temas del disco "El Manifiesto". Y en la pandemia trabajé con él una canción que sale en el último disco, "Bicentenario"(2022), que se llama "Números Binarios", del cual hice un videoclip donde salimos los dos", recordó.

Respecto a su partida, Vidal dijo estar desconcertado por lo sorpresiva que resultó para él. "No sé que le pasó, me resulta increíble y me apena muchísimo", señaló.

Voz Propia en el 87, junto a Joni Chiappe | Fuente: Facebook Miguel Ángel Vidal

Otros músicos de la escena rockera nacional manifestaron también su pesar por la muerte de Joni Chiappe. César Príncipe de Cardenales expresó su tristeza por la partida del músico.

"Me he quedado muy triste con esta pésima noticia. El extecladista de Argot, banda legendaria del New Wave en Perú, exmúsico de Voz Propia y JAS ha fallecido (...) Productor músical de varias bandas tambien. La última vez que hablamos fue para la cruzada que se hizo por Ronieco Padilla en donde colaboró desinteresadamente por la causa. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", indicó en su cuenta de Facebook

Desde esta misma red social, también se pronunció la banda Dolores Delirio.

"Desde aquí, damos las gracias por la música, por hacer camino para nuestra generación y para todas las que vinieron luego. Gracias por tanto, por la genialidad y por ser siempre luz. Buen viaje, amigo Joni Chiappe. Aquí, dejando tu huella desde tus teclados...gracias hermano", posteó el grupo.

Buen viaje y que descanse en paz, Joni Chiappe.