"Cada día que pasa debo seguir sin ti": el sentido mensaje de Cynthia Martínez a un año de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz

Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez-Vértiz, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo del primer año de la partida del recordado músico peruano. En sus palabras, reflejó la profunda conexión y amor que los unió durante décadas, destacando el legado que Pedro dejó en su familia.

"Este año ha sido raro, una mezcla inmensa de emociones, de tratar, de no rendirme y, sobre todo, tratar de no cuestionarme. Creo que he sentido de todo: primero mucho dolor, luego duda, rabia, soledad, culpa, incertidumbre, miedo. No puedo negar que he sentido felicidad, especialmente con nuestros hijos, agradecimiento, sorpresa, calma, un poco de todo. No sé si es bueno o malo, solo sé que cada día que pasa debo seguir sin ti a mi lado", escribió conmoviendo a sus seguidores.

El mensaje, acompañado de fotografías inéditas de momentos felices junto con Pedro y su familia, fue recibido con miles de reacciones y comentarios de apoyo.

"Mi mundo, mi felicidad sería estar contigo las 24 horas, viajando juntos por donde te lleve tu carrera y la vida, conmigo a tu lado como siempre, esta vez acompañándote sin dudarlo en todo lo que no pude porque tenía que estar con nuestros hijos cuando crecían. Qué loco amor, que la vida no me cumplió lo que más quería en el mundo: estar a tu lado sin preocupaciones, sin temores, sin culpas. No quiero estar triste hoy, pero creo que es inevitable", expresó Cynthia Martínez.

A un año de su fallecimiento, su esposa se mantiene como un pilar para su familia, honrando la memoria de Pedro Suárez-Vértiz y recordando al mundo que, aunque físicamente ya no esté, su espíritu sigue vivo en su música y en los corazones de quienes lo admiraron.

"Hoy tengo derecho de escribir sin miedo lo que pienso (eso lo aprendí de ti). Te amo para siempre, esposo mío. Hoy a un año del día más doloroso de mi vida, estoy convencida de que donde tú estás, todo es mejor, donde tú estás iré yo, donde tú estás seremos más felices aún de lo que fuimos donde estoy yo y volver a verte en la eternidad será mi nueva meta. Por ahora me toca tratar de ser feliz aquí donde estoy hasta que pueda llegar algún día allá donde tú estás y esta vez no nos pueda separar nadie ni nada, nunca más. Estoy bien y sé que puedo estarlo porque tengo una nueva meta que me ayuda a lograrlo. Te amo, esposo mío, hoy un año sin ti", finalizó.

Cucho Peñaloza también recuerda el legado del fallecido cantante

Hoy, a un año de su fallecimiento, el presentador y crítico de rock Cucho Peñaloza y Giorgio Villanova, imitador de Pedro Suárez-Vértiz, recordaron su legado con gratitud y cariño en el programa Ampliación de Noticias.

“La idea empezó desde que tenía 16 años y comencé a tocar en autobuses. Encontré en los buses un medio para expresarme, me di cuenta las canciones de Pedro Suárez-Vértiz se me acomodaban para cantar y se fue formando la idea de hacerle un homenaje. Con el tiempo conocí a la banda”, recordó Villanova.

Al igual que Pedro Suárez-Vértiz, Villanova es amante de la música de los Rolling Stones, el performance de The Beatles y esos artistas fueron gran influencia en ambos. “Cuando estamos en el escenario, tenemos esa imagen. Eso me acercó más a Pedro”. A pesar de que murió hace un año, para Peñaloza, sigue vivo. “Hay dos muertes: mueres cuando ya te entierran y el otro, es cuando nadie habla de ti, y creo que de Pedro siempre van a hablar”, sostuvo.

Suárez-Vértiz no solo regaló canciones inolvidables, también enseñanzas sobre la vida, el amor y la capacidad de superar obstáculos. Su voz sigue resonando en las radios, recordándonos que las estrellas como él nunca dejan de brillar.

