"Uno muere cuando nadie habla de ti y de Pedro Suárez-Vértiz siempre van a hablar": Cucho Peñaloza recuerda el legado del fallecido cantante

Un día como hoy, hace un año, el mundo de la música y la cultura latinoamericana se vistió de luto, con la partida de Pedro Suárez-Vértiz. El reconocido cantante y compositor peruano dejó un legado imborrable a través de sus canciones, que lograron conquistar generaciones y traspasar fronteras. Su talento único y su capacidad para transmitir emociones profundas en cada verso lo convirtieron en una figura emblemática de la música en español.

El intérprete de Los Globos del Cielo no solo fue un referente musical, también una fuente de inspiración por su fortaleza y resiliencia frente a las adversidades. A pesar de su batalla contra una enfermedad que afectó su capacidad de hablar y cantar, nunca dejó de conectarse con su público y de transmitir mensajes de esperanza. Su partida dejó un vacío profundo, pero su obra sigue siendo un refugio para quienes encuentran en su música consuelo y alegría.

Hoy, a un año de su fallecimiento, el presentador y crítico de rock Cucho Peñaloza y Giorgio Villanova, imitador del cantante, recordaron su legado con gratitud y cariño en el programa Ampliación de Noticias.

“La idea empezó desde que tenía 16 años y comencé a tocar en autobuses. Encontré en los buses un medio para expresarme, me di cuenta las canciones de Pedro Suárez-Vértiz se me acomodaban para cantar y se fue formando la idea de hacerle un homenaje. Con el tiempo conocí a la banda”, recordó Villanova.

Entre 2019 y 2020, Villanova estaba en un bus en la avenida Aviación, la enfermera de Pedro Suárez-Vértiz lo escuchó y sacó su celular para grabarlo y así mostrarle su imitación al cantante. “Se lo mandó a Pedro, él se emocionó y me dedicó unas palabras bonitas, me dijo que era su clon. Cuando vi la publicación, porque que el artista que admiras te mande un saludo, me alegró un montón. Eso alimentó el sentimiento y la idea de que podía mejorar mi imitación”, refirió.

Por otro lado, Cucho Peñaloza abrazó la idea de la imitación, porque “es artista como Pedro”. Para el crítico, a quien Pedro Suárez-Vértiz consideraba como familia, Giorgio Villanova es el que más se parece físicamente. "Los demás podrán cantar, pero no me transmiten nada como Pedro”. Además, el artista se identificaba con él, le decía “mira este chiquito”.

Al igual que Pedro Suárez-Vértiz, Villanova es amante de la música de los Rolling Stones, el performance de The Beatles y esos artistas fueron gran influencia en ambos. “Cuando estamos en el escenario, tenemos esa imagen. Eso me acercó más a Pedro”. A pesar de que murió hace un año, para Peñaloza, sigue vivo. “Hay dos muertes: mueres cuando ya te entierran y el otro, es cuando nadie habla de ti, y creo que de Pedro siempre van a hablar”, sostuvo.

Pedro Suárez-Vértiz no solo regaló canciones inolvidables, también enseñanzas sobre la vida, el amor y la capacidad de superar obstáculos. Su voz sigue resonando en las radios, recordándonos que las estrellas como él nunca dejan de brillar.

Pedro Suárez-Vértiz murió el 28 de diciembre de 2023 a los 54 años.Fuente: @pedrosuarezvertiz

Habrá misa en conmemoración del primer año de su muerte

Su esposa Cynthia Martínez anunció, por medio de un comunicado compartido en sus historias en Instagram, que la familia de Pedro Suárez-Vértiz hará una misa conmemorativa en honor al exvocalista de Arena Hash para este sábado 28 de diciembre a partir de las 7:00 p. m.

La consagración al también productor peruano se hará en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la avenida Armendáriz 350, en Miraflores, donde los familiares y amigos más cercanos lo recordaran en oración.

Pedro Suárez-Vértiz será recordado en una misa este sábado 28 de diciembre.Fuente: @cynthiamartinezt

Hijos de Pedro Suárez-Vértiz preparan canción en homenaje a su padre

Salvador y Tomás preparan una canción inédita en homenaje al cantante peruano. El último lunes, Tomás Suárez-Vértiz anuncio en su cuenta de Instagram el adelanto de un nuevo tema para honrar a su progenitor.

"Ha sido un gran año. Una gran mitad de año en términos literales (...) 2024 se cierra con grandes historias que contar y mucho por agradecer. Todos los conciertos fueron dedicados a mi padre, para mantener su arte vivo y en lo más alto", escribió el joven músico.

Asimismo, compartió un breve extracto del tema. "Es un honor haber tocado tus canciones, papá. Seguirá siendo así, pero ahora me toca a mí. Esta canción es para ti", expresó. El mensaje estuvo acompañado de un video con un ‘audio demo’ que anuncia: "Salvador y Tomás Suárez-Vértiz. Pronto", mientras se escucha un electrizante solo de guitarra y se muestran imágenes de Pedro Suárez-Vértiz sonriendo a la cámara.

