"Fue duro ver partir a Pedro y a mi madre, el dolor no se va": Patricio Suárez Vértiz reflexionó sobre sus pérdidas familiares

En una emotiva reflexión, Patricio Suárez dejó en claro que el dolor de estas pérdidas sigue presente y ha marcado profundamente su vida.

Antes que acabe el 2023, la noticia del fallecimiento del cantante Pedro Suárez-Vértiz, el 28 de diciembre, enlutó al mundo del entretenimiento a nivel nacional. Desde entonces, su hermano Patricio recuerda el legado del intérprete a poco de cumplirse un año de su partida.

"Fue un gran amigo, gran hermano, gran esposo, gran padre, gran artista. Es indiscutible el talento que Dios le dio a mi hermano. Si le saqué una sonrisa a mi hermano, estoy más que complacido de lo que hice cuando él estuvo acá", mencionó en el programa En escena, de RPP. "Escucho la voz de Pedro de viaje, en el bus, en el carro, él marcó el soundtrack en el mundo".

Sin embargo, no fue la única pérdida familiar que Patricio Suárez Vértiz tuvo que pasar, ya que, en octubre de este año, murió su madre, Rosita Alva. "Fue duro ver partir a los dos. No es común que los hijos partan primero, cuando él parte, partió ella. Hicimos lo mejor para mantenerla feliz, estábamos todos los días en su casa, estaba contenta, pero una mañana se levantó y partió. Fue rápido: derrame cerebral, coma y partió con Pedro. Es parte de la vida ver partir, es algo inevitable. No se va el dolor, hay que aprender a vivir con él", dijo.

El próximo sábado 28 de diciembre se cumple un año de la partida del intérprete nacional, por lo que su hermano contó que harán una misa en su honor y en las redes sociales podrán encontrar más información. Asimismo, sin decir algo en concreto, aseguró que hay propuestas para llevar la vida de Pedro Suárez Vértiz a la pantalla.

"Me imagino que la familia de Pedro está encargada de eso. Sus hijos y la esposa seguro a ellos les corresponde hablar sobre eso", sostuvo.

Homenaje a Pedro Suárez-Vértiz a un año de su partida

El presentador y crítico de rock, Cucho Peñaloza, anunció la realización del evento Rock and Pez, un homenaje al recordado cantautor peruano Pedro Suárez-Vértiz, quien el próximo 28 de diciembre cumplirá un año de fallecido.

En entrevista con RPP, el amigo del exlíder de Arena Hash detalló que se trata un conversatorio donde compartirá anécdotas vividas al lado del compositor de Globos del cielo y responderá preguntas de los fanáticos.

"Contaré anécdotas con un hilo conductor, desde que lo conozco hasta cuando le hago un álbum con mi disquera. En 1994 me voy a Miami, allí firma con Sony y empezamos a hacer conciertos en Puerto Rico y México. Hicimos promociones con Manuel Garrido-Lecca, su productor musical. Con Pedro somos compadres, digo somos porque considero que Pedro sigue aquí", relató Peñaloza en el programa Ampliación de Noticias.

Además del conversatorio, los asistentes podrán ver documentos y fotografías inéditas de Pedro Suárez-Vértiz. El evento también contará con la participación de músicos invitados, entre ellos Pipe Villarán, Crico, Peluka Nuñez y Giorgio Villanova, joven imitador del recordado artista.

