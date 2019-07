Pedro Suárez-Vértiz dirigirá su primer musical: "Sé que mis canciones han formado parte de sus vidas"

Pedro Suárez-Vértiz anuncia que dirigirá su primer musical. | Fuente: Facebook

Pedro Suárez-Vértiz sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que realizará su primer musical, el cual estará inspirado en su vida y en las experiencias de sus más fieles seguidores a través de sus canciones más emblemáticas.

"Sé que mis canciones han formado parte de sus vidas. Hoy me encantaría que sus vidas formen parte de mis canciones. Por eso he decidido dirigir mi primer musical, pero no puedo hacerlo solo", escribió Suárez-Vértiz en Facebook.

El músico precisó que al tratarse de su primera experiencia ante un musical señaló que quiere trabajar con los mejores profesionales de la industria y mencionó con quienes desea trabajar este nuevo proyecto.

"Necesito un codirector que me ayude en este nuevo rol, Juan Carlos Fisher ¿vamos? No tengo idea cómo producirlo y quiero a los mejores: Los Productores, ¿se suman? Necesito alguien que escriba como nadie parte de mi historia. Bruno Ascenzo ¿aceptas? Quiero que este musical haga bailar a todo el mundo, Vania Masías ¿aceptas?", agregó.

Finalmente, el intérprete de éxitos como "Cuando pienses en volver" y "Degeneración actual" le pidió a sus seguidores que le envíen material audiovisual con cualquier recuerdo sobre sus canciones o conciertos.

"Sé que mis canciones han formado parte de la vida de muchas personas y hoy quiero que esas personas formen parte de mi primer musical. ¿Se animan a cocrearlo conmigo? Anda, di que sí y mándame tu historia, fotos de conciertos o cualquier recuerdo que tengas de cómo mis canciones te acompañaron en algún momento de tu vida. Recibiré todo en la siguiente dirección: pedrosuarezvertizoficial@gmail.com #cuentame", concluyó.