Pochi Marambio: “Mi momento llegó, un poco tarde, pero me gusta” | Fuente: Pochi Marambio

El músico peruano Pochi Marambio, que recibió a fines de junio el reconocimiento de la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) por su participación como autor/compositor en la canción de Camila Cabello “My Oh My”, ahora presenta “Cuando sea mayor”, su primer disco para público infantil.

En una entrevista con RPP Noticias el cantante de la orquesta de reggae Tierra Sur habla de su nueva producción, sobre el reconocimiento de ASCAP, las nuevas formas de componer canciones y sobre el reggae en el Perú.





‘“Cuando sea mayor’ lo hice en un sentido ya no comercial sino cultural, como una obra de arte que se tiene que registrar, juntamos temas que ya están grabados, aumentamos unos nuevos y salió esta selección”, cuenta Pochi Marambio sobre su nuevo álbum que recoge canciones infantiles grabados desde 1994 a la actualidad.

“(El álbum contiene) dos canciones, las primeras que grabé para niños en 1994; otras tres son los cuentos canciones que editó Peisa; luego, 'Reino animal' y tres nuevas, entre ellas 'Cuando se mayor' y 'Feliz cumpleaños', cantada por mi nieta", agrega el músico asegurando que desde siempre disfrutó tocar y componer pensando en los más pequeños.

¿Cómo toma el reconocimiento de ASCAP?

Es un peso importante porque ahora tiro mi ‘pana’ y cada vez que me piden biografías lo coloco. Ante tanta abundancia de producciones cuando tienes un premio como este te prestan más atención, y ayuda bastante.

¿Siente que el consumo de música ha cambiado?

Se dice que antes teníamos otra calidad de letras, de arreglos, incluso en la carátula de los discos cada artista tenía su estilo, ahora una mayoría aplica leyes de marketing y todos se terminan pareciendo porque trabajan lo que se supone que la mayoría quiere (...) y muchos compositores empiezan por ahí, por lo que le gusta a la gente y a cuántos millones podría llegar, entonces prendes la radio y todos se parecen porque todos se agarran de un ritmo y de ahí no salen.

Y, ¿cómo se sobrevive a la música de “moda”?

(Con “Tierra Sur”) Yo esperé mi momento ya que llevaba 15, 20 años componiendo. Yo no me adapté a lo que le gusta a la gente y tocaba lo que me gusta a mí y (pensé) en algún momento funcionará y si nunca se pone de moda qué me importa, hago lo que honestamente creo que es mi mejor medio de expresión.

En la mayoría de géneros la letra son de amor, de pareja, pero en el reggae encuentras política, espiritualidad, pacifismo, ecología, montones de temas y me gustaba porque podría decir cualquier cosa, no estaba obligado a pensar en un romance. Lo mío fue trabajar libremente y el momento llegó, un poco tarde, estoy un poco viejo pero me gusta, soy feliz.

Es un artista que se toma su tiempo...

Sí. Hay una ansiedad en los artistas porque quieren tener éxito, quieren ser aprobados. Es un afán bien fuerte.

¿Ha cambiado la pandemia la forma en la que valoramos la música?

Ahora tenemos nuevas experiencias musicales y de sonido. Ahora los niños y los jóvenes escuchan desde sus ventanas instrumentos sinfónicos y folclores de su propio país que nunca han escuchado y que tienen una sonoridad increíble. Esto valoriza más la música presencial.

Y después de todo estos años, ¿cómo ve a las otras bandas de reggae en el Perú?

Ahora hay varias bandas serias y responsables con su trabajo, porque a parte de la búsqueda de éxito hay una misión que tiene el artista que es la de poner su grano de arena y es un compromiso que antes no había.

Me siento privilegiado por formar parte del reggae en mi país, por haber contribuido sin otro interés que el hacer las cosas bien y bonitas, apelar a la ternura cuando mucha gente está en el conflicto y la polarización.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.