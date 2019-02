Salim Vera formará una banda con los fundadores de Libido Jeffry Fischman y Manolo Hidalgo

Salim Vera presenta Libido Unplugged, el próximo 28 de febrero en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: RPP Noticias

El sueño de muchos seguidores de Libido es que en algún momento los integrantes originales de la banda ─Salim Vera, Manolo Hidalgo, Toño Jáuregui y Jeffry Fischman─ vuelvan a juntarse. No obstante, esa idea parace estar todavía muy lejos, al menos de acuerdo con Salim.



El actual vocalista de Libido (el grupo integrado por Vera e Hidalgo, con la colaboración de Juan Pablo del Águila, Ugo Ortiz y Lucho Benzaquen), Salim Vera, conversó con RPP Noticias y reveló que está trabajando en una nueva banda... pero en un "mundo paralelo a la existencia de Libido", en el que tanto él como Manolo se reunirán con otro de los miembros fundadores de la banda: el baterista Jeffry Fischman.

¿Y Toño Jáuregui? "Es algo entre los tres [Él, Manolo y Jeffry] nada más", dice Salim.

Salim Vera ofrece detalles sobre la nueva banda que formará con Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman.

Salim Vera lo aclara desde el inicio: esta no es una reunión de la mítica banda ganadora de dos lenguas MTV. "El Libido original no va a volver. Estamos haciendo un producto completamente nuevo, con un nombre completamente nuevo, un proyecto fresco y nuevo, que no tiene nada que ver con Libido".

¿Igual estará ligado al rock?

Va a estar ligado al rock, indie, pop...

¿Tienes algún adelanto del nombre?

No, para nada. Es primigenio completamente todavía.

¿El proyecto se lanzará en el 2019?

No creo. Saldrá para el 2020 o por ahí. Estas cosas demoran.

LIBIDO 'DESENCHUFADO'

Salim Vera se alista para ofrecer, el próximo 28 de febrero, "Libido Unplugged". Se trata de un concierto en formato acústico que incluirá varios de los éxitos de la banda peruana. Según el cantante, será una especie de "Acústica 2", en referencia al primer disco con temas 'desenchufados' que hiciera Libido en el 2004.

"Estamos emocionado de tocar en el Gran Teatro Nacional, es la primera vez. Queremos que sea una de las mejores presentaciones electroacústicas que hayamos tenido en la historia", dijo Salim a RPP Noticias.

"Tendremos a algunos músicos invitados, estamos preparando un set de más de 20 canciones, clásicos y el disco 'Amar o matar'. Toda la estética, iluminación, escenografía va a estar bastante impecable", agregó el músico.

Mariana Contreras, Henry Hueunten (Amén), un cuarteto de cuerdas que pondrá la cuota clásica y más sorpresas se alistan para esta noche electroacústica.

MÁS DATOS

Libido Unplugged

Jueves 28 de febrero

8 p.m.

Gran Teatro Nacional

Entradas en Teleticket