Salim Vera sobre incidente con Daniela Darcourt: "No veo maldad en lo que hice" | Fuente: Archivo

El cantante peruano Salim Vera habló sobre el incidente con la salsera Daniela Darcourt durante el Alternativo Music Fest en el que lo acusaron de "incitar la violencia".

En declaraciones a Latina, para el programa "Válgame Dios" conducido por Rodrigo González, el vocalista de Libido contó que su actitud fue "parte de su puesta en escena" y sin "tener malas intenciones".

"Es parte de un concepto, al público le encanta eso, pero tampoco voy a aceptar que se insinúe que es una incitación a la violencia, eso es demasiado exagerado. Yo no puedo medir la susceptibilidad ni la sensibilidad del público. Yo soy un performer, soy un músico que desata su energía con todo lo que pueda. No puedo medir qué tan sensible está la gente, qué cosa hacer y qué no. Todo lo que hago es completamente musical", dijo.



Además, Salim explicó que su actitud fue un "acto espontáneo y musical". "Tengo que defender esa posición, no le veo ninguna maldad, nada que vaya a afectar a ninguna parte, ni al público ni a la señorita Daniela. Yo respeto bastante a Daniela y aplaudo el éxito que está tenindo por su excelente voz y performance. A mí me gusta mucho la sala, incluso soy un buen bailarín de salsa. En algún momento hablaré con ella y limaremos asperezas. Yo no tengo problemas con eso", contó.

Lamentó que se haya tomado a mal su actitud durante el concierto. "Yo qué puedo hacer. Yo defiendo mi posición al respecto. No estoy de acuerdo en que se diga que incité a la violencia. Si cometo errores y son realmente errores pido disculpas, esto para mí no fue un error, en lo absoluto", finalizó.