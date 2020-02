Susan Ochoa descarta mudarse al extranjero en búsqueda de internacionalizar de su carrera: "Ni lo imagino"

Susan Ochosa descarta mudarse al extranjero para internacionalizar su carrera. | Fuente: Instagram

La cantante Susan Ochoa reveló en el programa "De qué hablamos esta noche" de RPP que no está en su planes mudarse al extranjero para buscar la internacionalización de su carrera.

La intérprete de "Ya no más" señaló que, pese a que está buscando posicionar su carrera musical en mercados extranjeros, no dejaría de vivir en el Perú porque "aquí se encuentra su familia".

"Yo amo mucho mi carrera, pero creo que en ningún lugar se vive tan bien como en el lugar donde uno nació. Sabes de tus raíces, de tu gentes, de tus costumbres. Está tú familia. Estando ya en otro país sería un poco complicado. La verdad, ni lo imagino", dijo Susan Ochoa.



Asimismo, la cantante reconoció que haber ganado las gaviotas de plata en Viña del Mar ha contribuido en que la conozcan más en otros países.

"Estoy con miras de internacionalizarme más. He salido de un festival internacional donde muchos países me han visto y me siguen de diferentes países. También hay muchos peruanos en el extranjero que me siguen y piden mi música. Este año quiero seguir con mi música", agregó.



VOLVERÍA AL "GRAN SHOW"



La ganadora de dos Gaviotas de Plata en “Viña del Mar”, Susan Ochoa, confesó que no le guarda rencor a Gisela Valcárcel y no descarta en participar en “El Gran Show”:

“No sé qué pueda pasar en el camino, mi corazón está abierto y lleno de amor (...) no hay ningún resentimiento, por mi lado no hay problema, si en algún momento me dicen para conversar, no tengo ningún problema”.

Después de estas declaraciones, Susan Ochoa parece haber dejado atrás los problemas que tuvo con “La Señito” luego de renunciar al programa “El Artista del Año”.

Recordemos que en junio del año pasado, la cantante subió un vídeo a su cuenta oficial de Facebook donde anunciaba su renuncia del programa:

"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara".

No obstante, Susan Ochoa asegura que eso ya quedó en el pasado y ya no tiene resentimientos contra Gisela Valcárcel, al contrario, quiere llevar la fiesta en paz:

“Fueron euforias del momento, yo también me sentí triste, mal, pero ya son cosas del pasado (...) Todo da vueltas y a mí me ha ido bien, me está yendo bien, tengo el cariño del público”.

Además, evitó hablar sobre la multa que le puso GV Producciones donde le advertían que si no se presentaban en el programa, tomaban la falta como incumplimiento de contrato: “No quiero hablar de esas cosas, yo abogada no soy, no me acuerdo, fue el año pasado, estamos en otro año”.