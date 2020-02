Luz Merly Santa Cruz relató a RPP Noticias cómo se inspiró para componer "Por un mañana mejor", canción que competirá en Viña del Mar 2020. | Fuente: Facebook / Luz Merly Santa Cruz

De niña, Luz Merly Santa Cruz fue formada en el canto por quienes ella considera sus mejores maestros: sus dos hermanos mayores. Fueron ellos quienes, desde su infancia, a los 7 años, supieron advertir el “vibrato” en la voz de esta cantante ayacuchana.

“Yo provengo de una familia de artistas”, contó Santa Cruz a RPP Noticias. “Mi madre cantaba siempre. Igual mi padre, que era un docente polifacético y armaba las bandas de las escuelas. No era raro que mis hermanos heredaran el amor por la música”, añadió.

Fue por sus hermanos que Luz Merly aprendió a entonar rancheras, en un principio. Y también por ellos que, a los 11 años, ganó un concurso en Ayacucho gracias al cual grabó su primer disco, “Para mi padre”, financiado en un 50% por el premio del que se hizo acreedora.

A los 15 años, la representante peruana en Viña del Mar 2020 viajó desde Huamanga a Lima para realizar su segundo álbum “Celajes del amanecer”. Un trabajo que culminó a los 19 años y le permitió ampliar su conocimiento musical y entrar en contacto con otros artistas y músicos.

“Fue un camino difícil. Convocó a muchas personas y muchas veces hemos llorado, me he caído por las negativas de apoyo, porque no es fácil hacer música en el Perú, sobre todo el folclor. Definitivamente, son experiencias hermosas, pero hubo momentos difíciles”, comentó.

Luz Merly Santa Cruz junto a Susan Ochoa, quien ganó la competencia folclórica en Viña del Mar 2019. | Fuente: Facebook / Luz Merly Santa Cruz

LA INSPIRACIÓN PARA CONQUISTAR VIÑA DEL MAR

Una vez en Lima, la vida de Luz Merly transcurría entre conciertos, salas de grabación y las aulas de la Universidad Jaime Bausate y Meza, donde estudió Periodismo. Acabada su carrera, volvió a Huamanga, donde inició sus prácticas profesionales.

“En ese momento, hice una pausa en mi carrera artística”, relató la cantante. “También me casé, tuve dos niños, y me encargué de mi labor de madre. Pero nunca me alejé del todo del espacio musical artístico”, agregó.

Las personas le pedían un nuevo disco. Y tras 10 años, en el 2018, decidió lanzar su última producción. Un nuevo horizonte se abría ante ella y no se ha detenido, pese a que, en noviembre de aquel año, sufrió un accidente automovilístico.

“Me acompañaba mi madre. No fui con el grupo musical, porque era un evento más académico”, recordó para RPP Noticias la ayacuchana. “El auto en el que regresábamos a Chuquibambilla volcó y cayó casi 100 metros abajo. Dio 5 vueltas de campana y de milagro salimos ilesas”, indicó.

Por fortuna, ni Luz Merly ni su madre perdieron el conocimiento ni sufrieron mayores daños físicos, a excepción de los cortes en la cara de la cantante y el desvío de su nariz, producto del trauma.

Sin embargo, aquellos instantes que pasaron bajo la lluvia y el frío, golpeada por el accidente y angustiada por la supervivencia, redefinieron lo que Santa Cruz esperaba de su vida. “Esos hechos fuertes te logran reubicar y reacomodar tu vida. A veces uno se encasilla, se vuelve una persona monótona, y no te sientas y piensas lo que te gusta y quieres cumplir”, dijo.

Así, de aquel accidente nacerían sus ganas por concursar en el Festival de Viña del Mar 2020. “Y justamente yo quería, desde un primer momento, que el mensaje de la canción sea de optimismo, de fuerza”, expresó.

“POR UN MAÑANA MEJOR”

Mensajes poderosos suelen provenir de experiencias dolorosas. Y eso, precisamente, se refleja en “Por un mañana mejor”, tema con el que Luz Merly Santa Cruz logró acceder como participante en la competencia folclórica de la última edición del Festival de Viña del Mar.

Coescrita con Manuel Barrón, con quien ya había trabajado su tercera producción, la artista eligió a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez para que produjera el tema. “Me demoré casi dos meses en ubicarlo, pero cuando me contestó, le compartí el objetivo y me aceptó”, dijo.

Así, un mensaje de superación articula la idea fuerza de “Por un mañana mejor”, entonado con verdadera entrega por una peruana que buscará dar el todo por el todo en el encuentro musical que se realizará del 23 al 28 de febrero en el Anfiteatro de la Quinta Vergara en Chile.

“Sueños y pasión / Ganas de seguir adelante”, reza la letra de un tema que compite junto a canciones de otros artistas como Nahuel Pennisi (Argentina), Luis Fer Revollo (Bolivia), Sol de Río (Chile), Alex y Juank (Colombia) y Andree Galez (Venezuela).