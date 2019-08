Carlos García defiende inclusión de Wendy Sulca en el festival Vivo X el Rock. | Fuente: Instagram

El pasado 28 de agosto, el festival Vivo X el Rock anunció el cartel oficial de artistas para su edición número 11, que se realizará el próximo sábado 23 de noviembre en un despliegue de cuatro escenarios dentro y fuera del Estadio de San Marcos.

Los galeses Bullet For My Valentine y los estadounidenses Interpol serán los headliners del evento, que también contará con la presentación de bandas como The Strokes y Slipknot, que ya habían sido previamente anunciados.

Lo que ha generado sorpresa entre algunos fieles asistentes del festival ha sido la inclusión de reconocidas bandas de cumbia como Los Shapis, Armonía 10 y cantantes como Deyvis Orosco y Wendy Sulca.

Es así que durante el programa Encendidos, el vocalista de Diazepunk, banda que cumple este 2019 20 años sobre los escenarios, ha decidido defender la inclusión de la joven cantante en el esperado festival. Carlos García cree que los tiempos han cambiado y que la inclusión de distintos géneros es positiva.

“Me parece que es una tendencia global a abrir la cancha a distintos géneros y a que escuchemos más música. Imagínense si solo existiera el rock, no habría nada nuevo. (…) Quienes no escuchan lo nuevo de Wendy Sulca se están perdiendo de algo valioso, de una etapa muy bacán”, comentó.

Asimismo, el cantante aseguró que hace 20 años existía mucha distancia entre géneros, algo que ha cambiado con las nuevas generaciones.

“Nosotros tenemos la suerte de tener un grupo de seguidores que nos quiere mucho, pero también tenemos por ahí nuestros haters. En redes sociales hay haters para todo el mundo. Los jóvenes disfrutan a las bandas más duras de rock, pero después de un rato disfrutan las bandas de baladas, de cumbia, y me parece bien que puedan disfrutar de ambas cosas”, finalizó.