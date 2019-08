La agrupación de cumbia psicodélica "Los Mirlos" se pronunciaron tras la polémica en el festival "Vivo X el Rock". | Fuente: Istagram

Hace algunos días se terminó la espera de los fieles asistentes al festival Vivo X el Rock 2019, cuya onceava edición se realizará el próximo sábado 23 de noviembre, en cuatro escenarios que serán repartidos dentro y fuera del Estadio San Marcos, pues el line-up oficial fue revelado.

Antes de conocer el cartel oficial del esperado evento, The Strokes y Slipknot ya habían confirmado su presencia, pero aun no se conocía la futura presencia de bandas de cumbia como “Los Shapis” y "Armonía 10”, entre otras que generaron ruido entre los asistentes al evento y muchas críticas.

Además, en las redes sociales decenas de usuarios expresaron su inconformidad en tener dentro del line-up a la cantante peruana que fusiona el folclore y el pop, Wendy Sulca, quien se pronunció sobre lo ocurrido en el programa Encendidos.

“La música está para escucharla, para cantarla, para bailarla. Creo que no hay que encasillarnos con un solo género. Va a haber varios escenarios; si no te gusta mi música no me escuches y listo”, dijo el pasado viernes.

En esta coyuntura también se han pronunciado “Los Mirlos”, agrupación de cumbia psicodélica que tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de la música.

Han sido los actuales integrantes de la banda los que han hecho uso de su cuenta de Twitter para enviar un reflexivo mensaje a aquellos que critican la presencia de otros géneros en el festival.

“Vemos que hay mucha crítica al festival "Vivo X el Rock" debido a la inclusión de Cumbia en su line-up. Deberían darse cuenta, y sentirse orgullosos de lo genial que significa y dignifica el hecho de ser un país multicultural”, se puede leer.