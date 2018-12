La cantante Wendy Sulca, quien ganó fama mundial con los videoclip de las canciones "La Tetita" y "Cerveza, Cerveza", decidió retirarlos defeinitivamente de la plataforma de YouTube y sorprendió a todos sus seguidores son su decisión.

"No me pidan 'La Tetita' que ya fue. Eso ya fue", dijo la intérprete en un reciente video en su cuenta de YouTube. Tras este anuncio, en su cuenta oficial en la mencionada red social ya no se encuentran disponibles los videoclips de ambas canciones.

Ya desde hace unos años, Wendy Sulca ha enfocado su carrera musical alejada del huayno. Ahora, sus canciones son una fusión de pop con sonidos andinos. Incluso, presentó su propia versión de "Like a Virgin" de Madonna y tuvo gran aceptación entre sus seguidores.

"Es una artista a la cual admiro mucho. Creo que hay mucha influencia de ella en mi música", dijo Wendy Sulca a RPP Noticias tras presentar la canción.



Asimismo, el pasado mes de octubre, la cantante sorprendió al presentarse en el Rock in Lima al lado de Café Tacvba, en un show que mezcló el rock y la música folclórica.