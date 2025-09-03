Al menos cuatro muertos en distintos accidentes de tránsito en las carreteras del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las carreteras del país se tiñen de sangre. Al menos cuatro personas murieron en distintos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en Arequipa y Puno, al sur del Perú.

En la región Arequipa, un tráiler que transportaba cebollas se despistó y volcó a la altura del kilómetro 863 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Quebrada Honda, en distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná.

Producto de este siniestro, los tres ocupantes del pesado vehículo murieron en el acto, informó el corresponsal de RPP en la región sureña. El camión quedó a unos 300 metros de la carretera, mientras que la carga quedó regada por toda la zona.

Hasta el lugar del accidente, llegaron agentes de la Policía Nacional junto con representantes del Ministerio Público para aislar la zona y para proceder con el levantamiento de los cadáveres.

Al cierre de esta nota, los cuerpos fueron trasladados hasta la sede del Instituto de Medicina Legal en Camaná, para continuar con las diligencias de ley.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Accidente en Puno

En tanto, en la región Puno, un camión cisterna se despistó y volcó en la vía Macusani-Ollachea, en el sector Juru Juru, en la provincia de Carabaya; dejando como trágico saldo la muerte del chofer.

Debido al accidente, cuyas causas se desconocen, el aceite que transportaba el camión quedó regado en la carretera.

El cadáver del conductor, aún no identificado, tuvo que ser rescatado de la carrocería destrozada del camión, informó el corresponsal de RPP en la región.

Según las primeras investigaciones, el camión transportaba aceite con destino a Madre de Dios.

