Puno: dos muertos deja accidente de tránsito en el distrito de Muñani

El accidente se produjo en el sector Picotani, en la vía Azángaro-Sandia, en la provincia de Azángaro
El accidente se produjo en el sector Picotani, en la vía Azángaro-Sandia, en la provincia de Azángaro | Fuente: RPP (cortesía)
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Las primeras investigaciones policiales señalan que fue un choque frontal entre los dos vehículos de placas de rodaje F7H-890 y V7D-120.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos muertos dejó el accidente de tránsito en el sector Picotani, en la vía Azángaro-Sandia, del distrito de Muñani, en la provincia de Azángaro, región de Puno, informó la región policial de dicha localidad.

Las primeras investigaciones policiales señalan que fue un choque frontal entre los dos vehículos de placas de rodaje F7H-890 y V7D-120.

De momento, se desconoce la identidad de las personas fallecidas en el accidente. Sin embargo, la Policía ya inició con las investigaciones.

Puno: un fallecido dejó accidente en la vía Macusani-San Antón

El último domingo 31 de agosto, un accidente de tránsito ocurrido en la carretera interoceánica vía Macusani-San Antón, en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, región Puno, dejó un fallecido y una mujer herida, según informó la Policía Nacional.

El accidente ocurrió cuando una camioneta pickup, de placa V0Q-779, impactó frontalmente con un camión, de placa A2Y-936, ocasionando la muerte de Fidel Mamani Gómez.

En tanto, una mujer, identificada como Rosa Mamani Tito, resultó gravemente herida, siendo evacuada de emergencia por los bomberos y la Policía al hospital de Macusani.


Tags
Puno Accidente de tránsito

