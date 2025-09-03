Últimas Noticias
Dos personas salvaron de morir en violento choque entre un automóvil y una camioneta en Surco

Así quedó el coche tras el brutal impacto.
Así quedó el coche tras el brutal impacto. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos consultados por RPP indicaron que el automóvil salía de su cochera, cuando de pronto fue impactado por la camioneta, que se desplazaba por la avenida Los Próceres.

Pudo ser una tragedia. Dos personas salvaron de morir en el violento choque entre un automóvil y una camioneta, ocurrido en la avenida Los Próceres, en el distrito limeño de Surco.

Testigos consultados por RPP indicaron que el automóvil salía de su cochera, en el condominio Los Pinos; cuando de pronto fue impactado por la camioneta, que se desplazaba por la avenida Los Próceres.

El choque fue tan violento que la parte delantera del automóvil quedó completamente destrozada. 

Dos ocupantes del coche resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a una clínica. Según fuentes del Cuerpo de Bomberos, estas personas afortunadamente están fuera de peligro.

Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del aparatoso accidente y comenzaron con las diligencias de ley.

Los conductores del automóvil y la camioneta fueron trasladados a la Comisaría PNP Sagitario, para continuar con las investigaciones, a fin de determinar las responsabilidades del caso.

El tránsito en la avenida Los Próceres estuvo interrumpido por varios minutos hasta que se remolcaron los vehículos involucrados en el incidente.

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Tags
Surco Accidente de tránsito Lima

