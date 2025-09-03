Dos personas salvaron de morir en violento choque entre un automóvil y una camioneta en Surco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pudo ser una tragedia. Dos personas salvaron de morir en el violento choque entre un automóvil y una camioneta, ocurrido en la avenida Los Próceres, en el distrito limeño de Surco.

Testigos consultados por RPP indicaron que el automóvil salía de su cochera, en el condominio Los Pinos; cuando de pronto fue impactado por la camioneta, que se desplazaba por la avenida Los Próceres.

El choque fue tan violento que la parte delantera del automóvil quedó completamente destrozada.

Dos ocupantes del coche resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a una clínica. Según fuentes del Cuerpo de Bomberos, estas personas afortunadamente están fuera de peligro.



Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del aparatoso accidente y comenzaron con las diligencias de ley.

Los conductores del automóvil y la camioneta fueron trasladados a la Comisaría PNP Sagitario, para continuar con las investigaciones, a fin de determinar las responsabilidades del caso.

El tránsito en la avenida Los Próceres estuvo interrumpido por varios minutos hasta que se remolcaron los vehículos involucrados en el incidente.

