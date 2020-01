1 de cada 3 ciudadanos prefieren los centros comerciales como espacios públicos

El 35% de peruanos acude a centros comerciales para entretenerse.

En una encuesta de Ipsos con RPP, el 35% de las personas contestó que prefiere usar los centros comerciales como el principal lugar para entretenimiento o recreación.

Los espacios públicos en las ciudades son muy importantes para la salud de las personas. Además, son beneficiosos para la comunidad, pues son lugares de convivencia y recreación.

Sin embargo, existe una polémica frente a esto, pues hay especialistas que no consideran los centros comerciales como espacio público. La ONU define a estos últimos como “lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles y agradables por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas”.

Es en el aspecto del lucro donde los especialistas hacen énfasis, pues un centro comercial tiene el objetivo de generar ganancias y también incita al consumo. Por otro lado, por temas jurídicos tampoco podrían considerarse.

Martha Bell, doctora en geografía y medio ambiente y especialista en espacios públicos, dijo que en cierta forma los centros comerciales podrían serlo, sin embargo, ella no los considera. “Su razón de ser es el lucro. Entonces hay cierta presión cuando uno está en estos espacios para consumir que no es necesario ni beneficioso en un espacio público ya que no todos pueden participar de esto”, concluyó.

Por otro lado, Pablo Vega Centeno, licenciado en sociología y doctor en arquitectura, explicó que “los centros comerciales son espacios privados, pero de uso público. Es un aporte importante a los espacios públicos, aunque jurídicamente no van a serlo porque no es una propiedad de todos. Pero en términos de uso, puede ser un espacio donde puede ocurrir actividades donde la ciudadanía se sienta en pleno ejercicio de sus libertades”.

Asimismo, Vega Centeno explicó que ahora los centros comerciales no buscan únicamente el consumo de sus visitas, si no dan más espacios de recreación. “Lo interesante es ver cómo se diseñan las nuevas ideas de centros comerciales, pues tratan de ser menos orientados, exclusivamente, al consumo. Ahora tratan de ser algo mucho más abierto y amable”, dijo.

Según ha mencionado la ONU en la conferencia Habitat III, cada vez hay menos espacios públicos o más pequeños debido a que la planificación urbana es cada vez menor. Explicó que penas el 21% del total de la superficie de las urbes en expansión son espacios públicos.

RPP ha lanzado la campaña Ciudades con Futuro para concientizar e informar a los ciudadanos sobre el espacio donde viven. Esta campaña llega gracias al compromiso de Coca Cola y Arca Continental Lindley, y con el apoyo de Enel.