El COER reporta 130 damnificados, 38 destruidas y 21 viviendas por la presencia del huaico en Aplao. | Fuente: RPP

Gustavo Mostajo, ministro de Agricultura, indicó, citando al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COER) que hasta el momento se han registrado tres fallecidos, 130 damnificados, 38 viviendas destruidas y 21 viviendas inhabitables en el distrito de Aplao, en la región de Arequipa.

Aplao ha sido una de los distritos más afectados por las intensas lluvias y huaicos que afectan varias regiones del sur del Perú. Según el ministro, este fenómeno es "inusual", pues las precipitaciones en esta época no suelen afectar zonas ubicadas en alturas cercanas al nivel del mar.

"Este es un fenómeno anómalo porque las lluvias se están presentando en las zonas que no son alto andinas necesariamente. Por ejemplo, Aplao está a una atura de 600 metros sobre el nivel del mar y no es por el flujo de un río, sino a través de unas quebradas -donde normalmente no llueve- donde se han producido estos tres huaicos", detalló en diálogo con Nada Está Dicho en RPP.

Reiteró que estas lluvias están ocurriendo a baja altura. "A 600 o 1,000 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de sedimentos es mayor y está causándonos el mayor problema en este momento", agregó.

Labores de ayuda

Como parte de las labores de ayuda, Mostajo refirió que ya se ha logrado habilitar la carretera Aplao-Corire. Además, hay maquinarias del sector de Agricultura interviniendo en tres puntos críticos del río Majes. También informó que el servicio de agua se está restableciendo poco a poco y por el momento se atiende algunos sectores con cisternas. Asimismo, se han dispuesto tres albergues para los damnificados.

También informó que han coordinado la entrega de 25 módulos de vivienda con el Ministerio de Vivienda y se está cooordinando un segundo envío.

De otro lado, comentó que el acceso de maquinaria grande "es muy díficil" a Aplao, por lo que están evaluando qué tipo de maquinaria pueden utilizar. El trabajo de limpieza de todo el distrito tomará cuatro o cinco días, estimó.

En tanto, anunció que el presidente Martín Vizcarra llegará mañana a Aplao y luego es probable que se dirija a la zona sur del país, como Moquegua, otra de las regiones afectadas.