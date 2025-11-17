90 años del nacimiento de Manuel Delgado Parker: el visionario broadcaster detrás de RPP

Hoy, 17 de noviembre de 2025, se conmemoran 90 años del nacimiento de Manuel Delgado Parker, un destacado pionero de la radiodifusión en Perú y fundador de Radio Programas del Perú (RPP).

Delgado Parker, quien nació en 1935, fue un ferviente defensor del potencial del país, lo que lo llevó a establecer RPP el 7 de octubre de 1963. Esta emisora se convirtió en la primera en ofrecer una programación simultánea en Lima y otras ciudades peruanas, marcando un hito en la radiodifusión nacional.

Desde sus inicios en un pequeño local en jirón Cusco, en el Cercado de Lima, RPP logró destacarse en la sintonía del público, principalmente a través de la transmisión de radionovelas.

Con el tiempo, la emisora evolucionó hacia el ámbito de la información, convirtiéndose en un canal fundamental para la cobertura de noticias y eventos relevantes tanto a nivel nacional como internacional, especialmente durante el periodo de retorno de la democracia en la década de 1980.

Delgado Parker creía firmemente en la importancia de una ciudadanía bien informada, argumentando que el acceso a la verdad empodera a las personas para tomar decisiones sobre su futuro. Bajo su liderazgo, RPP se posicionó como una fuente de noticias confiable, creando espacios informativos que resonaban con las vivencias y necesidades de los peruanos.

Premio Manuel Delgado Parker

El legado de Manuel Delgado Parker se recuerda cada año con el premio que lleva su nombre, el cual se otorga al periodista de RPP que ejemplifica los valores de verdad y compromiso con el progreso del país.

Su fallecimiento el 16 de septiembre de 2019 dejó un vacío en la radiodifusión, pero su influencia continúa guiando a la emisora y a muchos periodistas en su labor.