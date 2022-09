Cambian a Harvey Colchado de la División de Búsqueda de la DIGIMIN. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Luis Naldos, defensor legal del coronel PNP Harvey Colchado, cuestionó la reciente decisión de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior de colocar al comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen en el puesto de jefe de la División de Búsqueda (DIVBUS) DIGIMIN que ocupaba su patrocinado.

"Se consagra el abuso, la interferencia, la represalia contra el coronel Colchado. Lo que se pretende es que el coronel no tenga recursos, no tenga equipo, no tenga nada. Si él no tiene los recursos que se le otorgan por el hecho de trabajar en esta Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, evidentemente sus posibilidades de cumplir los encargos de la Fiscalía son prácticamente nulos. Era algo que nosotros temíamos", indicó.

"¿Con qué recursos, con qué medios va a realizar las investigaciones? La evaluación que hacemos es que, ante la falta de fundamentos, y avizorando de los procedimientos administrativos y disciplinarios que han pretendido iniciarle al coronel, la otra forma de sacar de escena o de limitar al coronel Colchado es cortándole los recursos", agregó.

Más temprano se conoció que el titular de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior dispuso colocar al comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen en el puesto de jefe de la División de Búsqueda (DIVBUS) DIGIMIN, cargo que ocupaba el coronel PNP Harvey Colchado.



Sobre este tema, fuentes de RPP conocieron que para el Ministerio Público esto representa una acción de obstrucción al trabajo que se viene realizando con respecto a las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, adelantaron que este martes enviarán una comunicación respecto al caso Harvey Colchado dirigido al ministro del Interior.

En entrevista con RPP, el abogado dijo que, tras esta medida, el coronel "siente que todas estas acciones que se van acumulando en su contra son una represalia por el hecho de haber cumplido con su deber al ejecutar el allanamiento en Palacio de Gobierno". Agregó que en ante este tipo de decisiones su patrocinado "no tiene capacidad de defenderse".

"Ahora que no va a poder apoyar a la Fiscalía como corresponde, quizás se logre el objetivo, que a nuestro juicio el objetivo final es que, de algún modo, obstaculizar, obstruir, las investigaciones que tiene la Fiscalía a cargo de la doctora Marita Barreto. Hay una interferencia del Poder Ejecutivo al funcionamiento del sistema de justicia penal", aseguró.

Denuncia "falsa" en su contra

Este lunes se conoció que el coronel PNP Harvey Colchado envió un oficio a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú para presentar sus descargos por la investigación administrativo disciplinaria iniciada en su contra tras la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo.

En el documento, el coordinador del equipo especial que apoya al Ministerio Público solicita que se emita una resolución que desestime el inicio del mencionado procedimiento administrativo disciplinario y, en consecuencia, se disponga el archivo de los actuados.

Colchado recuerda que el pasado 6 de agosto el fiscal provincial Hans Aguirre le envió un oficio en el que solicitaba el apoyo del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú y le remitió la resolución judicial que autorizaba el allanamiento a ciertos lugares y la detención de personajes investigados.

"Con fecha 9 de agosto, a las 17:00 horas, en cumplimiento del antes citado mandato judicial, se llevó a cabo la diligencia fiscal de allanamiento con fines de detención de Yenifer Paredes Navarro la zona residencial del Palacio de Gobierno", señala al citar el acta de allanamiento y registro domiciliario.

Entre sus argumentos, el coronel PNP menciona aspectos que revelarían, a su criterio, la falsedad de los hechos denunciados. Al respecto, señala que el relato del presidente Pedro Castillo "contiene una serie de hechos ajenos a la verdad, apreciaciones meramente subjetivas y afirmaciones agraviantes".

"Sin ningún fundamento pretenden atribuirme una supuesta inconducta e intencionalidad política en el cumplimiento de mi función de apoyo al Ministerio Público durante la diligencia fiscal de allanamiento y registro realizada el 9 de agosto del 2022 en la zona residencial del Palacio de Gobierno", cuestiona.

En sus descargos, Harvey Colchado rechazó haber realizado actos de violencia o amenaza contra del jefe de la Casa Militar, General EP José Mariscal Quiroz. Por el contrario, se acusa a esta persona de ser quien "dilató" el ingreso del Ministerio Público entre las 17:00 y las 18:15 aproximadamente.

"La denuncia de Pedro Castillo contiene una serie de cuestionamientos de orden jurídico al mandato judicial. Resulta evidente que el personal policial que participa no tiene competencia ni facultades para interpretar o cuestionar un mandato dictado por un juez competente. La autoridad administrativa de la Inspectoría tampoco tiene atribuciones para hacerlo", señala.

