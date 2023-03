Camila Gordillo Sierra tiene 13 años y fue seleccionada para viajar al Centro Espacial Houston de la NASA. | Fuente: RPP

Camila Gordillo Sierra, de 13 años, fue seleccionada para viajar al Centro Espacial Houston de la NASA. La adolescente natural de Trujillo contó que participarán estudiantes de Perú, Ecuador y Colombia, quienes recibirán la preparación necesaria desde fines de marzo a fin de que puedan estar aptos para viajar a la sede del centro investigaciones aeronáutica y aeroespacial norteamericano.

"Viajar a la NASA era como el sueño de cualquier niño de querer ir al espacio. Y que un sueño tan grande se cumpla es increíble(...). Nos van a llevar a 12 niñas de Perú, a 15 de Ecuador y a 35 de Colombia. Nos van a ir guiando virtualmente desde el 27 de marzo que vamos a empezar los preparativos para poder ir a la NASA ya con toda la preparación respectiva", dijo en La Rotativa del Aire.

"Desde la parte de llenar la encuesta hasta las entrevistas, nos hicieron sentir en confianza para poder contarles y decirles todo lo que queramos, y contestar correctamente las preguntas que nos den. Cuando nos preguntaban cómo te podemos conocer más, podíamos responder tranquilamente porque nos habían dado la confianza", agregó.

"Mi papá me contaba los experimentos que hacía de niño en casa"

La adolescente contó que su padre compartía la misma afición de pequeño y una historia suya fue lo que motivó su curiosidad por conocer el funcionamiento de los aparatos electrónicos que usamos diariamente.

"Mi papá me contaba experiencias de niño que hacía experimentos en su casa. Tenía un foco en su casa, le metía una moneda adentro e hizo que todos los circuitos de cables explotaron. Esa experiencia me gustó, me dio risa y pensé que podía intentar eso pero con un teclado. Como mi papá tiene destornilladores, abrí el teclado, vi la parte de adentro y pensé cómo funciona esto. Busqué en Internet y lo volví a armar con la esperanza de que no lo haya malogrado", finalizó.