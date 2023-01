Alberto Otárola aseguró que la presidenta Dina Boluarte “no va a renunciar”

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró este jueves que Dina Boluarte, que gobierna el país desde el pasado 7 de diciembre, no renunciará al cargo de presidenta de la República.



“La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quisiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República seria abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno”, dijo en una conferencia de prensa.



De esta forma, el integrante del Ejecutivo respondió a la demanda de varios gobernadores, quienes exigen la dimisión de la jefa del Estado por la muerte de 48 peruanos en las protestas sociales que ocurren en diversas regiones del país. En ese contexto, Alberto Otárola pidió a los peruanos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como en la democracia y el Estado de derecho.



“Sabemos claro cuál es nuestro mandato, sabemos claro qué cosa tenemos que hacer y qué cosa no debemos hacer”, señaló.



Proyecto de adelanto de elecciones

En palabras del jefe del Gabinete, la presidenta Dina Boluarte “está firme en la conducción del país”. “No está gobernando en piloto automático, estamos tomando decisiones a favor de los 33 millones de peruanos”, aseguró.



Alberto Otárola sostuvo, además, que el tema del adelanto de elecciones está en manos del Congreso y que la ratificación de la aprobación del dispositivo solucionaría en gran parte el problema que atraviesa el país.



“La decisión del Gobierno desde el día uno fue la ley de adelanto de elecciones. Esa es la salida constitucional a la crisis, porque siempre la salida tiene que ser institucionales y no extrainstitucionales”, agregó.

"Quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos: confíen en la democracia, confíen en el Estado de derecho", pidió Alberto Otárola. | Fuente: PCM