El alcalde de Moche, César Fernández subió el video del incidente a su cuenta en Facebook. | Fuente: Facebook - César Fernández

El alcalde del distrito de Moche (Trujillo, La Libertad), César Fernández Bazán, devolvió una placa de reconocimiento a su municipio al presidente Pedro Castillo, cuando había sido invitado junto a otras autoridades locales a tomarse la foto protocolar durante una ceremonia en las escalinatas de Palacio de Gobierno.

El incidente fue grabado por el propio alcalde en un video que subió a su cuenta en Facebook, en el que se ve al mandatario con la disposición de saludarlo antes del desaire de Fernández Bazán.

"Presidente Castillo, desde Moche", dice el alcalde en el momento en el que devuelve la placa. Castillo, quien parece asumir que la autoridad edil solo quiere saludarlo, responde: "Gracias compañero" y le tiende la mano.

"Se lo devuelvo porque no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar", replica Fernández Bazán y ante un nuevo intento del presidente de agradecer y darle la mano, insiste: "No quiero presidente, no me gustan esos reconocimientos a mi".

Luego el alcalde baja las escalinatas de la entrada a Palacio de Gobierno, mientras otras autoridades se acomodan para tomarse fotos con el presidente.

Mientras se aparta y es invitado por personal de seguridad de la casa de Gobierno a retirarse, el alcalde Moche relata en el video lo que acababa de ocurrir.

"Le he devuelto al presidente Castillo el reconocimiento que para mi no me representa, no estoy para reconocimientos tontos, baratos, no estoy para ese show [...] No me presto para esas cosas, que le engañen a todos los alcaldes, pero a mi no me van a engañar", dice.

"Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú va a reconocer a Moche que yo he hecho bastante. Los alcaldes que están ahi son títeres, pero Moche, no".

El incidente se produjo la mañana de este martes durante la ceremonia de premiación Sello Municipal 2021, un reconocimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a las municipalidades que impulsaron procesos de mejora en sus servicios públicos para la población vulnerable.