Alcalde de Pataz dice que ampliar el plazo de Reinfo no soluciona el problema de la minería informal

Luego de que el ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, anunciara la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de este año, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, declaró en RPP que es insuficiente porque se necesitan otras facilidades para que los mineros artesanales puedan trabajar con empresas mineras.

"No pasa por un tema de ampliación del Reinfo, pasa por un tema de ponernos en lugar de los mineros artesanales y generar esas facilidades para que todos los mineros artesanales, que ahorita están en situación de informal, puedan formalizarse. Creo yo que esa debe ser la tarea del Gobierno central", declaró en La Rotativa del Aire.

Señaló que esas facilidades para los mineros artesanales que se encuentran en la informalidad implica decirle a la empresa minera formal que tiene la concesión "por tantos años", que firme el contrato "con todos los mineros que hoy en día" buscan formalizarse y cierre el "último candado" de este proceso.

"En caso contrario, a la minera grande -que lo tiene concesionada por tantos años y solo lo aprovecha de repente el 15 o 20% de toda la concesión que tiene- pues decirle: si en 5 años tú no explotas -porque se está dando para que tú aproveches esos recursos- te vamos a quitar esa concesión y lo vamos a entregar a los mineros artesanales. Creo que con eso de ahí estaríamos terminando esta problemática", señaló.

En ese sentido, insistió que aunque el Reinfo se amplíe por 50 años, no cambiaría "mientras no se le quite ese candado".

"No pasa porque se de seis meses más, sino porque tenga políticas claras para destrabar [...] pasa por la voluntad de la minera grande", remarcó.

Ley MAPE y criminalidad

Respecto a la Ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE), el alcalde de Pataz sostuvo que se necesita una evaluación técnica "pensando en las mayorías", enfatizando en la minería artesanal.

Por otro lado, declaró la labor de la Policía y las Fuerzas Armadas en Pataz debe ir acompañado "de servicios de inteligencia para poder desmantelar todas las bandas criminales que están asentadas en suelo patasino" así como las organzaciones criminales que se encuentran en Trujillo y en Lima.

Agregó que para el 26 de junio se tenía una reunión programada en la ciudad de Trujillo con el Ejecutivo, pero se reprogramó para el 28 de junio a esperar de confirmarse si será esa fecha "o en los primeros días de julio porque tenemos una mesa de diálogo pendiente con el Ejecutivo".

Sobre una posible candidatura presidencial, declaró que, pese al interés, no podría concretarse ya que de momento no se encuentra inscrito a un partido político.