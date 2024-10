Alcalde de Pataz señala que estado de emergencia no ha funcionado en esa provincia por falta de recursos logísticos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, sostuvo este martes que el estado de emergencia decretado hace un año en dicha jurisdicción no ha tenido resultados, pues no se ha dispuesto de recursos para mejorar la labor policial en la zona.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el burgomaestre sostuvo que, si bien hay policías en Pataz estos protegen a la minera Poderosa y no a la población, por lo que pidió que el trato sea equitativo para la empresa y la gente de dicha provincia.

“Ya vamos a cumplir un año que está la provincia de Pataz en estado de emergencia y mientras no vaya acompañado de un recurso logístico, los estados de emergencia no van a funcionar”, indicó el alcalde de Pataz.

“Sí va Dinoes está en Parcoy, está en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Hay que ser exactos y expresarlo como tal están protegiendo a la minera Poderosa, a la empresa privada, mas no a la población. También hay que proteger al pueblo, hay que proteger a todos. Entonces, tenemos comisarías que no están bien implementadas”, añadió.

Cuestionó falta de desarrollo

El burgomaestre cuestionó también que en los más de 45 años que las mineras explotan oro en Pataz no haya habido desarrollo para la provincia y que actualmente no se cuente con un hospital y tampoco tengan vías pavimentadas.

En esa línea, se refirió a la situación de los mineros artesanales en Pataz, quienes a su parecer “se han atrevido” a realizar esta labor debido a que no hay oportunidades de trabajo en la zona y así pudieron lograr su desarrollo. Al respecto, consideró que el Estado debería preocuparse en formalizarlos.

“Tanto tiempo explotando el oro en la provincia de Pataz y nunca vimos desarrollo. En este corto tiempo donde los ciudadanos de la provincia de Pataz se han atrevido a labrar el cerro, se han atrevido, en vista de que no hay oportunidades de trabajo, han encontrado una forma de trabajar”, indicó.

“Se ha empezado a ver a esos ciudadanos que empiezan a construir sus buenas casas, que empiezan a tener sus vehículos, que empiezan a educar a sus hijos, ha cambiado su forma de vestir, ha cambiado su forma de alimentarse. El Estado debería tender el puente para formalizar a esta minería, porque yo me pregunto a qué se dedicaría esta gente que está haciendo minería en los cerros”, dijo.