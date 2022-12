Alejandro Salas ocupó las carteras de Cultura y Trabajo durante el gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El exministro de Trabajo, Alejandro Salas, señaló a RPP Noticias que desconocía el intento de golpe de Estado emprendido este miércoles por el expresidente Pedro Castillo. "Hasta el día de ayer se preparó la presentación ante el Congreso para que pueda defenderse", señaló.

"Se le dijo, incluso, que lo que decida el Congreso había que respetarse, y si los votos eran adversos y él quería recurrir a otras instancias, como el Tribunal Constitucional, podía hacerlo", añadió quien también encabezó el Ministerio de Cultura.

Al ser consultado por la medida cautelar que el presidente del Congreso presentó contra el Poder Ejecutivo para evitar un eventual cierre del Parlamento, Alejandro Salas respondió con evasivas. "Esa es una denuncia constitucional que correrá su curso. Es un tema que el Tribunal Constitucional va a dilucidar", dijo.

Luego afirmó: "He sido el primer ministro en renunciar. El presidente terminó su mensaje y al segundo he renunciado", enfatizó. Y precisó que no se siente responsable de la decisión tomada por Castillo. "A horas de la mañana, ha habido un mensaje de facto", agregó.

"Hasta el momento en que se le ha acompañado, siempre se le habló [a Pedro Castillo] en el respeto al orden constitucional y democrático. Soy un demócrata que respeta la Constitución y las leyes. Bajo esa premisa, el día de hoy en la mañana se irrumpió la democracia", concluyó.

Congreso de la República vaca a Pedro Castillo

El pleno del Congreso aprobó la de vacancia presidencial contra Pedro Castillo tras someter la moción a votación, de manera nominal, tras su intento de golpe de Estado.

Vale decir que, dado el anuncio de cierre del Parlamento por parte de Pedro Castillo, el presidente del Congreso, José Williams, adelantó la sesión del pleno de hoy para las 12:30pm., la cual, inicialmente, iba a iniciar a las 3pm.

Amplia mayoría

La vacancia presidencial fue aprobada con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Tras su aprobación, el presidente del Parlamento anunció que la presidencia de la república será asumida por la vicepresidenta Dina Boluarte, en una ceremonia en el Congreso programada para las 3pm.

Las bancadas que, en su totalidad, votaron a favor de vacar a Pedro Castillo fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Integridad y Desarrollo, Podemos, y Somos Perú.

Asimismo, las bancadas que presentaron votos en contra fueron: Perú Libre, con 3; Bloque Magisterial, con 1; Perú Democrático, con 1; y Perú Bicentenario con 1.

Respecto a las abstenciones, Perú Libre tuvo 3; Bloque Magisterial, 4; Cambio Democrático - Juntos por el Perú, 1; Perú Bicentenario, 1; y un voto de los congresistas no agrupados.