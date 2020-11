Alfredo Barnechea, excandidato presidencial y exdiputado. | Fuente: Andina

Alfredo Barnechea confirmó que ha decidido retirar su precandidatura presidencial para las elecciones internas de Acción Popular.



"Acción Popular carece en la actualidad incluso de dirigentes y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar un partido así, por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido", dijo en un video difundido en las redes sociales.

Barnechea señaló que leyes absurdas e improvisadas han creado un sistema político que no produce gobernabilidad en el país, sino inestabilidad y caos.



"Hemos tenido 4 presidentes en 52 meses, no existe un sistema de partidos, que es, en todas partes, la base del orden democrático. Habrá para estas elecciones una veintena o más de candidatos a la Presidencia. El nuevo Congreso estará fragmentado completamente. Comprendí que, sí ganara la Presidencia, no tendría los instrumentos constitucionales para hacer la política en la que creo", explicó.