Mesías Guevara sobre renuncia de Alfredo Barnechea a precandidatura: Espero no sea una estrategia de campaña

El presidente de Acción Popular dijo que no recibió ningún documento por parte de Barnechea con la renuncia a su precandidatura. | Fuente: Andina

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, se pronunció esta tarde sobre la decisión de Alfredo Barnechea de retirar su precandidatura presidencial por esa agrupación política de cara a las Elecciones Generales de 2021.

A través de su cuenta de Twitter, el también gobernador regional de Cajamarca dijo que hasta el momento no se ha recibido ningún documento que confirme la decisión de Barnechea, por lo que precisó que se trata de un rumor. Sin embargo, agregó que espera no se trate de una estrategia.

Ante los rumores que el sr. Alfredo Barnechea,habría renunciado a su precandidatura, hago de su conocimiento que he conversado con el pdte del comite electoral y no hay ningún documento oficial, por lo tanto solo es un rumor y espero q no sea una estrategia de campaña. — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) November 20, 2020

Previamente Guevara dijo a la prensa que había conversado con la presidenta del Comité Electoral de Acción Popular y que ella tampoco recibió algún documento con la renuncia de Alfredo Barnechea, por lo que calificó sostuvo que se trata de un trascendido.

“Hasta ahora no tenemos nada oficial, es un trascendido. He hablado con la presidenta del Comité Electoral y no hay una renuncia explícita porque hasta ahora no llega ningún documento todavía”, dijo a a su salida de una reunión que mantuvo el presidente Francisco Sagasti con los gobernadores.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo a TVPerú Noticias que había conversado con Alfredo Barnechea y que este le había confirmado que retiraría su precandidatura para los próximos comicios. Agregó que su decisión se dio tras evaluar la situación social y económica del país.

"Efectivamente se ha retirado. Hablé anoche con él y me confirmó, aunque no he visto su carta aún. Me lo dijo y es cierto que se ha retirado", sostuvo.