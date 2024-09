"No hay forma de detenerlo": incendios forestales en Amazonas destruyen flora, fauna y sitios arqueológicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuertes incendios forestales en las provincias de Bongará, Luya y Chachapoyas, en la región de Amazonas, han destruido grandes áreas de flora y fauna e incluso afectaron sitios arqueológicos, como los sarcófagos de Léngate y el Pueblo de los muertos.



Heidy Tuesta Portocarrero, decana del Colegio de Notario de Amazonas, pidió el apoyo del Ejecutivo para sofocar el siniestro que empezó hace ocho días. En entrevista con RPP, explicó que la situación es "crítica" y "grave" en el distrito de Lámud (provincia de Luya). "Sigue el fuego y no hay forma de detenerlo", lamentó.



La abogada cuestionó que la presidenta Dina Boluarte no proporcione la ayuda que se requiere. "No tenemos el apoyo del Gobierno central. Hasta ahora no han llegado los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú", dijo. Aparentemente, el denso humo ha impedido que las aeronaves de dicha institución militar llegaran a las zonas devastadas.



Sin embargo, Tuesta Portocarrero indicó que una aerolínea comercial sí pudo ingresar sin problemas a Chachapoyas.



Piden declaratoria de emergencia

La Municipalidad Provincial de Luya detalló que el incendio se ha extendido a los centros poblados de Juanita Pampa y Tozan, por lo que invocó a los ganaderos y propietarios de animales a evacuar sus ganados hacia zonas seguras. "La rápida acción es crucial para evitar mayores pérdidas", indicó a través de la plataforma Facebook.



"Pedimos a la comunidad actuar con responsabilidad y conciencia. Evitemos cualquier actividad que pueda generar nuevos focos de incendio y sigamos las instrucciones oficiales para proteger nuestras vidas, nuestros bienes y nuestro entorno", añadió.



Heidy Tuesta demandó al Gobierno coordinar con otros países que cuentan con la tecnología y la logística necesaria para apagar grandes incendios en zonas de difícil acceso.



"Es desesperante, hay animales que han muerto, gente que está perdiendo su ganado, la flora está destruida", contó afligida.

Relató que el fuego se expandió al distrito de Huancas (provincia de Chachapoyas) y que en Bongará la emergencia está fuera de control. "Las chispas del calor de los árboles saltan a otro lado y se prende", expresó, tras referir que el aire se ha vuelto irrespirable.



Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en los distritos Corosha y Yambrasbamba (Bongará), el fuego ha "consumido cobertura natural".

Por su parte, la congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra, solicitó la declaratoria de emergencia en la región Amazonas ante la gravedad de los incendios forestales. "Se requiere respuesta articulada, mejorar eficientemente las acciones de prevención y presupuesto", glosó en su cuenta en X (antes Twitter).

Mientras que Silvana Robles, del grupo parlamentario Socialista, reprochó a la mandataria Dina Boluarte y dijo que "su inacción ante incendios forestales muestra indiferencia y desconexión total con los verdaderos problemas del país".

"Mientras la Amazonía se consume, la Sra. Boluarte se enfoca en temas irrelevantes, ignorando una crisis que afecta al medio ambiente y a millones de peruanos", increpó en la citada red social.

De acuerdo con el Gobierno Regional de Amazonas, a la fecha en esa parte del país registra más de 75 incendios forestales.

"No queremos que Amazonas nuevamente sea abandonada"

La ciudadana Encarnación Poquioma agradeció el apoyo del Cuerpo de Bomberos y el Ejército peruano en esta lucha para mitigar los diversos siniestros; no obstante, hizo hincapié en que hay otros sectores, que se localizan en la parte alta de Lámud, que es complicado el trabajo de extinguir las llamas.



En esa línea, remarcó la necesidad de aeronaves para poder acceder a estas zonas accidentes y atender las emergencias. "Necesitamos de manera muy urgente, antes de que siga propagando el fuego, de las fuerzas aéreas, helicópteros, alguna nave especial", expresó.



"No queremos que Amazonas nuevamente sea abandonada, por favor. Hemos hecho el mayor de nuestro esfuerzo, peor estamos totalmente agotados. El patrimonio cultural de la provincia de Luya, los sarcófagos de Léngate y el Pueblo de los muertos, prácticamente está quemado, se ha perdido esa zona arqueológica y gran parte de muchas hectáreas de bosques secos donde hay biodiversidad y una laguna", agregó.

El siniestro devora grandes áreas naturales de la región Amazonas. | Fuente: Difusión