Cámara de Comercio de Ucayali pide al gobierno declarar en emergencia la región ante déficit hídrico

El Gobierno central declaró este 13 de setiembre en estado de emergencia la región Loreto, debido a la escasez de lluvias que estarían generando un estrés hídrico en la Amazonía.

Esta medida se prolongará durante 60 días y tiene por objeto que se ejecuten medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias frente al problema.

Sin embargo, la Cámara de Comercio de Ucayali reclama también atención del Ejecutivo, pues su región está viendo afectadas sus principales actividades económicas hasta en más del 50 %, perjudicando el abastecimiento no solo en la región sino a otros destinos de la Amazonía.

"Por la situación que estamos atravesando con respecto a los incendios forestales y a la del caudal de los ríos es muy preocupante. Necesitamos el apoyo (del gobierno) porque realmente estamos siendo afectados toda la parte productiva de la región. Ya sea la parte agrícola, la parte de servicio, de transporte. Es muy alarmante", indicó a RPP la presidenta de la Cámara de Comercio de Ucayali, Nancy García.

Aduce que el Gremio se ha reunido con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Comisión de Transporte del Congreso y el Ministerio de Economía para expresarles su preocupación ante esta situación, y que vienen esperando la declaración de emergencia hace más de 2 meses.

¿Qué está ocurriendo en el Río Ucayali?

De acuerdo al past presidente de la Cámara de Comercio de Ucayali, Javier Rizo Patrón, la declaratoria de emergencia en Loreto se trataría de una contradicción del gobierno, pues las embarcaciones que llevan las mercadería, productos e hidrocarburos salen desde puerto de Ucayali.

Por lo tanto, Rizo Patrón aduce que realizar el dragado (proceso de remover sedimentos del río para aumentar la profundidad y mejorar la navegación) en Loreto no tendría ningún efecto si el punto de partida de los barcos es en Ucayali, donde hasta la fecha no se ha realizado estos trabajos de mantenimiento.

"Han declarado una emergencia Loreto, pero no han declarado en emergencia Ucayali. Por lo tanto, las obras, los recursos económicos y la maquinaria va a llegar solo a Loreto, ¿de qué sirve que en Loreto se haga las reparaciones del mantenimiento y las intervenciones en el río necesarias, si es que no se hace exactamente lo mismo y al mismo tiempo en Ucayali? Pues no van a salir las embarcaciones", explicó Javier Rizo Patrón a RPP.

Cabe recalcar la importancia de estos trabajos de mantenimiento en las vías fluviales, pues a diferencias de otras zonas de nuestro país que se transportan vía terrestre (carreteras), en la Amazonía se hace a través de los ríos mayoritariamente.

"La Amazonía ocupa las dos terceras partes del territorio nacional, así que dense cuenta lo importante que es. Las vías de comunicación son los ríos, que reemplazan a las carreteras. Debido al cambio climático global, estamos pasando por las peores sequías históricas de las cuales se tiene se tiene registro y la única forma de trabajarlo es a través del dragado", añadió Rizo Patrón.

¿Cómo afecta esto a las principales actividades económicas de Ucayali?

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ucayali refirió que la principal actividad económica de la región comprende el trabajo agrícola, a través del sembrío de cacao, café y palma aceitera.

Otra actividad importante comprende el sector forestal, a través de la tala de árboles maderables y los servicios portuarios para el transporte de hidrocarburos.

Ambos agremiados mostraron su preocupación especialmente en el sector hidrocarburos se está viendo afectado por la imposibilidad de las embarcaciones para transportar los combustibles y ahora están contando solo con 36 horas de combustible.

"Nosotros tenemos nuestros empresarios y productores de madera que necesitan mucho combustible para para activar su actividad, porque la llevan al río el combustible para poder trabajar en el campo y no hay la cantidad suficiente y no tenemos una capacidad de almacenamiento suficiente, solamente para 36 horas de combustible, nada más", advirtió Nancy García.