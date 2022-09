El profesor Jaime Torres Díaz fue retenido por los pobladores nativos. | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de nativos mantiene retenido al profesor Jaime Torres Díaz, a quien acusan del presunto delito de homicidio en agravio de un escolar del quinto grado de secundaria de un colegio de la comunidad nativa de Chicais, en el centro poblado de Imacita, distrito de Imaza, en Bagua, Amazonas, dijo el jefe de Recursos Humanos de la UGEL 304 Ibir - Imaza, en Bagua, región Amazonas, Abraham Kuji Pinta.



Según la versión policial, el profesor, quien enseña la materia de Comunicación en el colegio Alberto Acosta Herrera de Imacita, se presentó el último domingo en la comisaría para informar sobre la muerte de un estudiante a quien, de acuerdo a su versión, había dado posada en su vivienda. Según él, el deceso ocurrió el viernes pasado debido a "un problema de intoxicación".



Sin embargo, en plenas diligencias con la policía y la fiscalía en la casa donde se encontraba el cuerpo, un grupo de nativos intervino y se llevó al profesor como parte de su "procedimiento" para "hacer justicia" con sus propias manos. Así, fue trasladado hasta la comunidad nativa de Yamayakat, ubicada en la otra rivera del río Marañón.



Los nativos, en medio de empujones, trasladaron al docente hasta la comunidad nativa de Yamayakat, ubicada en la otra ribera del río Marañón.

Amazonas: Pedido de una familiar

La sobrina del profesor pidió a las autoridades policiales y locales intervenir en este caso, para evitar más abusos de los comuneros.

"Si ellos quieren justicia, que se haga justicia como debe ser. No así como lo han tratado. Como si fuera un animal. Lo han maltratado a mi tío. Esta desfigurado, yo lo he visto. Quiero que me ayuden. No quiero que lo maten", comentó a RPP Noticias.

El jefe de Recursos Humanos de la UGEL 304 Ibir - Imaza, Abraham Kuji Pinta, dijo que su institución ha enviado al colegio de Chicais a cinco psicólogos especialistas en convivencia escolar para atender a la comunidad educativa del colegio del fallecido.

El profesor Jaime Torres Díaz, quien enseña a alumnos del tercer y cuarto año de secundaria desde hace unos diez años, permanece retenido en la comunidad de Yamayakat. Los nativos, según pudo conocer RPP Noticias, esperan la llegada de los padres del menor, quien está siendo velado en la comunidad de Pitung.

