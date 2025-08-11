Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

La Libertad: apareció en Trujillo la censista que figuraba como desaparecida

La joven había sido reportada como desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, el pasado 7 de agosto.
La joven había sido reportada como desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, el pasado 7 de agosto. | Fuente: Andina (foto referencial)
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

La joven Aydaluz Sánchez está resguardada por agentes policiales y se espera que se reencuentra con su familia en las próximas horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
La Libertad
00:00 · 06:49

La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) fue encontrada con vida en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, después haber sido reportada desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, el pasado 7 de agosto. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La joven había desaparecido la mañana del jueves, 7 de agosto, antes de iniciar sus labores como censista, según la versión que dieron varios pobladores.

Los familiares precisaron a RPP que la joven censista está resguardada por agentes de la Policía Nacional y que se reunirán con ella más tarde, ya que actualmente se encuentran en Mollepata, a donde habían llegado para sumarse a las labores de búsqueda.

Los seres queridos de Aydaluz indicaron que tomarán el primer vehículo para trasladarse de Mollepata a Trujillo, una ruta que toma al menos seis horas de viaje.

Al cierre de la nota, se desconocen las circunstancias de la desaparición de la joven censista.

INEI aseguró que más de 100 personas buscaban a censista desaparecida en La Libertad

Tras reportarse la desaparición de Aydaluz Sánchez, el INEI señaló a través de un comunicado que, tras tener conocimiento de la desaparición de la joven, activaron todos los protocolos internos de respuesta y coordinación institucional para dar con su paradero.

“Apenas tuvimos conocimiento del hecho, activamos de inmediato los protocolos internos de respuesta y coordinación interinstitucional, estableciendo comunicación con las autoridades locales y policiales para ofrecer toda la información y el apoyo necesarios en las labores de búsqueda”, expresó.

Además, el jefe del INEI, Gaspar Morán, informó que más de 100 personas buscaban a la joven y que sus compañeros censistas suspendieron sus funciones en Mollepata para sumarse a las labores de búsqueda.

Te recomendamos

RPP Data

Censo 2025: Detalles oficiales por INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática avanza en la organización del Censo Nacional 2025, un proceso clave para la planificación y desarrollo del país. Según confirmó en exclusiva a RPP Data, Gaspar Morán, jefe de la institución
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Censos 2025 La Libertad Trujillo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA