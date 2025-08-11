La Libertad: apareció en Trujillo la censista que figuraba como desaparecida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) fue encontrada con vida en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, después haber sido reportada desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, el pasado 7 de agosto. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La joven había desaparecido la mañana del jueves, 7 de agosto, antes de iniciar sus labores como censista, según la versión que dieron varios pobladores.

Los familiares precisaron a RPP que la joven censista está resguardada por agentes de la Policía Nacional y que se reunirán con ella más tarde, ya que actualmente se encuentran en Mollepata, a donde habían llegado para sumarse a las labores de búsqueda.

Los seres queridos de Aydaluz indicaron que tomarán el primer vehículo para trasladarse de Mollepata a Trujillo, una ruta que toma al menos seis horas de viaje.

Al cierre de la nota, se desconocen las circunstancias de la desaparición de la joven censista.

INEI aseguró que más de 100 personas buscaban a censista desaparecida en La Libertad

Tras reportarse la desaparición de Aydaluz Sánchez, el INEI señaló a través de un comunicado que, tras tener conocimiento de la desaparición de la joven, activaron todos los protocolos internos de respuesta y coordinación institucional para dar con su paradero.

“Apenas tuvimos conocimiento del hecho, activamos de inmediato los protocolos internos de respuesta y coordinación interinstitucional, estableciendo comunicación con las autoridades locales y policiales para ofrecer toda la información y el apoyo necesarios en las labores de búsqueda”, expresó.

Además, el jefe del INEI, Gaspar Morán, informó que más de 100 personas buscaban a la joven y que sus compañeros censistas suspendieron sus funciones en Mollepata para sumarse a las labores de búsqueda.