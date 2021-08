"Hay que poner al país por delante. Pero hablo del Perú, no de una determinada clase social, económica o política", señaló el ministro. | Fuente: Andina

En una entrevista publicada por el diario La República, el actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, fue consultado sobre el apoyo de las bancadas de Acción Popular y Alianza para El Progreso en el reciente voto de confianza otorgado al gabinete de Guido Bellido. Al respecto, el funcionario señaló que esto evidencia que los ministros “son gente de confianza de la mayoría del Congreso”.

“Para que se den las leyes correspondientes tenemos que dialogar y coordinar con las diferentes bancadas. Siempre debemos conversar. Nosotros no consideramos adversarios a nadie. No”, afirmó y agregó que Perú Libre tendrá que trabajar “en equipo” con todas las bancadas del Congreso, incluso con aquellas que no votaron a favor del voto de confianza.

Por otro lado, Torres fue consultado sobre la composición del gabinete ministerial y si este será sometido a modificaciones que calmen la situación actual. El ministro indicó que es “probable” que el presidente esté contemplando esta situación.

“Es probable que el presidente esté contemplado esa situación, porque el presidente no es que haga oídos sordos del ruido popular”, explicó.

SOBRE VLADIMIRO MONTESINOS

Al ser consultado sobre el traslado de Vladimiro Montesinos de la base naval, el ministro de Justicia señaló que el gobierno ya ha dado las explicaciones correspondientes del caso.

“Mire el poder que tiene ese señor, que movió al Congreso para que inmediatamente nos llamen a dar explicaciones. Las dimos y han comprendido. Decir que sacar a este señor (de la base naval) significaba también sacar a los terroristas era solo un pretexto. Decir que el INPE no está en condiciones de controlar a este señor, es otro pretexto. Nunca hay que tener el complejo de que la sociedad civil no puede hacer las cosas bien y que tienen que hacerlas los militares. Ese es un complejo que hay que superar. Vladimiro Montesinos estaba allí en la naval y podía comunicarse, incluso dirigir una campaña electoral a favor de la señora Keiko Fujimori. Ahora no va a poder hacer nada de eso. Está muy bien resguardado”, mencionó y rechazó que el gobierno recurra al ex asesor del fujimorismo.

“Eso es simplemente imaginación, es una cuestión de novela, no es la realidad. En este gobierno -al menos con Pedro Casrtillo -es imposible que pueda suceder eso. Son dos posiciones distintas. El gobierno es uno de izquierda, por supuesto que con participación también de la derecha. Vladimiro Montesinos es de ultraderecha y responsable de una altísima corrupción”, añadió.

