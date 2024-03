Año escolar 2024: ¿cómo se vienen distribuyendo los alimentos de Qali Warma en las escuelas públicas?

Mónica Moreno, directora ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Qali Warma, informó en RPP que este año se tiene planificado entregar alimentos a más de 4 millones de niños en más de 65 mil escuelas públicas a nivel nacional.

En La Rotativa del Aire, Moreno Saavedra detalló que el programa Qali Warma está dirigido a los escolares de las instituciones públicas del nivel inicial, primaria y de instituciones educativas de secundaria de pueblos indígenas, priorizando los quintiles de pobreza para cerrar la brecha nutricional.

Asimismo, mencionó que, luego de 4 años, el programa Qali Warma está retornando a la repartición regular bajo la modalidad productos para las zonas rurales y modalidad raciones para las zonas urbanas.

"Luego de 4 años, el programa regresa a la modalidad de productos para zonas rurales y raciones para las zonas urbanas. 4 años en los que el país ha atravesado una fuerte dificultad, en la que hemos entregado canastas para que preparen en casa por el tema de pandemia. Este retorno es como un volver a empezar del programa", señaló.

¿En qué consiste la modalidad productos que brinda Qali Warma?

Según explicó Mónica Moreno en RPP, se trata de alimentos que se preparan en las instituciones educativas con la finalidad de que sean consumidas por los estudiantes en sus aulas antes de que inicien sus clases.

"La modalidad productos es una cantidad de productos no perecibles que se deja mensualmente en cada escuela. Trabajamos bajo el modelo de cogestión, es decir corresponsabilidad con profesores, con padres de familia, y quien preside el comité de alimentación escolar es el director de la escuela", apuntó la directora de Qali Warma.

"Contamos con muy buenos directores y profesores que se involucran con nuestro programa, asumen su función, reciben los alimentos, adaptan las cocinas, adaptan los almacenes y preparan los alimentos", agregó Moreno Saavedra, quien destacó que bajo esta modalidad se van a atender a más de 3 millones de escolares de más de 60 952 instituciones educativas.

¿En qué consiste la modalidad raciones?



Las raciones, que se entregan de manera individual a cada escolar, consisten en un bebible, un alimento sólido y un huevo sancochado. Estos cumplen con el aporte nutricional y los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de Qali Warma.

"Quiero garantizarles a los padres de familia que vamos a tener toda la seguridad con los alimentos que se entregan. Estos alimentos tienen además una verificación a la hora de liberarse en los almacenes y en las raciones está un ingeniero en la planta", remarcó Mónica Moreno.

"Si hubiera cualquier quiebre en el proceso de preparación, ya sea de la panificación, del sancocho del huevo o del bebible, este producto no se libera. Y si fuese liberado y hubiera cualquier incidente o alerta, está el numero 0800-20600 donde nos pueden reportar. Este reporte nos lleva inmediatamente a activar protocolos", sostuvo la funcionaria.

En otro momento de su entrevista con RPP, Moreno Saavedra descartó de manera categórica que exista alguna alerta o incidente por alimentos en mal estado que hayan sido entregados a los escolares del programa Qali Warma.

"Quiero decir categóricamente que no hay ninguna alerta, no tenemos ningún incidente con ningún niño, es lo primero que nosotros verificamos. ¿Qué hacemos ante cualquier llamada? Activamos todo un protocolo, es decir van nuestros supervisores y monitores a la escuela y verifican. Si creen conveniente, por seguridad retiran el producto (...) Si el producto se retira, ya no se paga y el proveedor tiene una penalidad", manifestó.

