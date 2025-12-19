SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 19 de diciembre 2025

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?

El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.

A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/18° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 19° • Noche 14° Máx./Min. 20°/12° Humedad 49% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/19° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 12° Algunos chubascos Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 16°/11° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Algunos chubascos Día 23° • Noche 21° Máx./Min. 25°/19° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 14 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 31°/21° Humedad 78% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 19°/9° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 27° Máx./Min. 32°/23° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 15° • Noche 11° Máx./Min. 17°/9° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 19° Máx./Min. 25°/17° Humedad 69% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 29°/18° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Chubascos Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 30°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/16° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h