Apagón analógico en Lima y Callao: conoce cómo adaptar tu TV a la televisión digital terrestre

¿Tu televisor está listo para el cambio? El apagón analógico está a la vuelta de la esquina y si tienes un televisor antiguo necesitarás hacer algunos ajustes para seguir viendo tus canales favoritos en alta calidad.

Este 31 de diciembre iniciará el primer apagón analógico en Lima y Callao, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). A partir de esa fecha, se desactivarán las transmisiones de televisión analógica, dando paso a la televisión digital terrestre (TDT), una tecnología que reemplazará la señal analógica por una de mayor calidad.

Este apagón afectará principalmente a quienes aún usan televisores antiguos, como los modelos "tipo caja", que solo pueden recibir señal analógica. Estos televisores dejarán de recibir señal, ya que las transmisiones de televisión analógica serán desactivadas. En su lugar, las señales de televisión se transmitirán únicamente de forma digital.

Sin embargo, surge la duda: ¿qué es realmente la Televisión Digital Terrestre (TDT)? Esta es una tecnología que permite transmitir señales de televisión de manera digital, reemplazando la señal analógica. Este cambio ofrece una serie de ventajas significativas:

Mejor calidad de imagen y sonido: La señal digital proporciona una resolución mucho más alta y una calidad de sonido superior, lo que se traduce en una experiencia de visualización más clara y nítida.

Mayor cantidad de canales: Con la TDT, se pueden transmitir más canales en el mismo espacio del espectro radioeléctrico, lo que se traduce en una oferta más amplia de programación para los televidentes.

Acceso gratuito: Una de las ventajas más atractivas de la TDT es que no requiere pagar por un servicio de televisión por cable o satélite, ya que la señal digital es gratuita y puede ser recibida a través de una antena UHF.

¿Qué pasa si mi televisor es antiguo?

Es cierto que muchos televisores antiguos no cuentan con un sintonizador digital integrado y, por lo tanto, no podrán captar la nueva señal digital después del apagón analógico. Sin embargo, esto no significa que debas deshacerte de tu televisor. Existen soluciones fáciles y económicas para adaptar cualquier televisor a la nueva señal.

Para poder seguir disfrutando de la televisión digital, solo necesitarás dos elementos: una antena UHF, que sirve para captar la señal digital. También necesitarás un decodificador para televisión digital, que es un dispositivo que convertirá la señal digital a un formato que tu televisor antiguo pueda entender.

Si tienes un televisor moderno, es probable que ya cuente con un sintonizador digital integrado. Estos televisores ya están preparados para recibir señales de televisión digital, por lo que solo necesitarás conectar una antena UHF y hacer una configuración sencilla con el control remoto. En este caso, no será necesario un decodificador.

Sin embargo, si tu televisor fue adquirido entre 2015 y 2016, es recomendable verificar si cuenta con un sintonizador digital. Si lo compraste a partir de 2018, es casi seguro que ya incluye esta tecnología. Con solo conectar la antena y configurar el televisor, podrás acceder a la señal de TDT y disfrutar de todos sus beneficios.

¿Cómo instalar la TDT en tu televisor?

Si tienes un televisor antiguo, como los modelos "tipo caja", necesitarás un decodificador digital y una antena UHF.

Pasos para instalar la TDT:

Conecta la antena UHF a la entrada correspondiente de tu decodificador. Conecta el decodificador al televisor mediante el cable adecuado. Enciende el televisor y el decodificador. Accede al menú de tu televisor usando el control remoto. Dirígete a la opción de "entrada" o "source" y selecciona la opción que corresponda al decodificador (por lo general será HDMI o AV, dependiendo de cómo lo hayas conectado). Configura el decodificador: Sigue las instrucciones en pantalla para elegir el idioma y la región. Una vez configurado, el decodificador realizará una búsqueda automática de canales. Esto puede tardar unos minutos. Accede al menú de configuración del decodificador y selecciona la opción para realizar una búsqueda de canales TDT. El decodificador detectará y guardará los canales disponibles.

Si tienes un televisor moderno de pantalla plana, es posible que ya cuente con un sintonizador digital incorporado, por lo que no necesitarás un decodificador. Solo tendrás que conectar una antena UHF para empezar a disfrutar de la señal TDT.

Pasos para instalar la TDT:

Conecta la antena UHF a la entrada de antena de tu televisor. Enciende tu televisor. Accede al menú de configuración del televisor utilizando el control remoto. Busca la opción de "ajustes" o "configuración". En el menú, selecciona la opción "búsqueda de canales" o "sintonización automática". El televisor realizará una búsqueda automática de las señales de televisión digital terrestre (TDT). Esto tomará unos minutos. Una vez finalizada la búsqueda, el televisor guardará los canales disponibles y podrás comenzar a disfrutar de la TDT.

