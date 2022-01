En las imágenes de una cámara de seguridad se obeserva cómo ocurrió el ataque contra el abogado. | Fuente: Cortesía

La cámara de vigilancia de una vivienda registró el momento cuando un sujeto acuchilla al abogado, Maximiliano Gonzales Yañez, que se dirigía a su trabajo, en la ciudad de Abancay, región Apurímac.

El cuñado de la víctima, Edgar Saavedra Quispe, señaló a RPP que esperan que la policía identifique a la persona y se haga justicia ya que el abogado ahora se encuentra hospitalizado.

“A la fecha se encuentra muy delicado en el hospital regional de Abancay en Apurímac. Tiene una perforación en el intestino, ojalá que en estos días pueda mejorarse… La Policía ya tiene las imágenes, no hay todavía algún detenido”, indicó.

El familiar contó que el hecho ocurrió cuando Maximiliano Gonzáles se dirigía a su trabajo por el jirón Andrés Avelino Cáceres, cuando sigilosamente un hombre que vestía un buzo negro, casaquilla azul y una gorra lo atacó por la espalda con un cuchillo y después huyó a bordo de una camioneta de color azul que lo esperaba en el lugar.

En tanto, el abogado Maximiliano Gonzáles desde el hospital regional contó que ese día debía retirar 390 mil soles producto de sus ahorros de la cooperativa Soccllaccasa, en donde en reiteradas oportunidades se negaron a cumplir con su pedido, por lo que presume que sería la causa del ataque.

“Allí tengo 390 mil soles… Habíamos quedado para hoy día y probablemente, pienso yo que tal vez me han hecho hacer eso a fin de que no me paguen o no sé, eso podría ser”, manifestó Gonzáles.

Las imágenes del ataque ya fueron entregadas al Departamento de Investigación Criminal de Abancay y se espera que se identifique y detenga a los agresores, ya que serían investigados por el delito de intento de homicidio.

Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

Nuestros podcast

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.