Áreas verdes: Lima tiene un déficit de 56 millones de metros cuadrados

Lima ocupa el último lugar en el índice de ciudades verdes de América Latina.

La Organización Mundial de la Salud indica que, como mínimo, una ciudad sostenible debe contar con 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante y recomienda vivir a menos de 15 minutos a pie de un parque o plaza.

Lamentablemente, en el Perú solo Lima, Arequipa y Tacna superan los 3 metros cuadrados por habitante, mientras que todas las ciudades de la selva tienen dotaciones mínimas, según el reporte “Ciudades del Perú” de Periferia y WWF. Por eso, no es de extrañar que Lima ocupe el último lugar en el Índice de Ciudades Verdes de América Latina.

De hecho, la capital es la quinta ciudad más poblada en el ránking de América Latina y el Caribe; sin embargo, tiene un déficit de 56 millones de m2, equivalente a más de cinco mil canchas de fútbol, según el Inventario de Áreas Verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), los únicos cinco distritos que superan los 9 metros cuadrados mínimos para una vida saludable son: Santa María del Mar (31.54 m2), San Isidro (22.09 m2), Miraflores (13.84 m2), San Borja (11.86 m2) y Jesús María (9.27 m2). Por su parte, los distritos con menos áreas verdes son Pucusana (0.11 m2), Villa María del Triunfo (0.37 m2), Pachacamac, (0.85 m2), Puente Piedra (1 m2) y Breña (1.01 m2).

Más que solo áreas verdes

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), las áreas verdes urbanas y, en concreto, los árboles, tienen beneficios económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, reducen los niveles de contaminación y mejoran la calidad del aire.

Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de CO2 al año. FAO



Otra ventaja es que ayudan a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, haciendo frente al cambio climático. Además, aumentan la biodiversidad urbana proporcionando hábitat y protección a las plantas y animales. Finalmente, contribuyen a mejorar la salud física y mental, pues reducen el estrés, la presión arterial y fomentan el ejercicio físico, las caminatas y el manejo de bicicletas.

¿Cómo mantener las áreas verdes?

Según una encuesta de Ipsos para RPP, el 57% de los peruanos usa los parques como principal espacio para el entretenimiento y la recreación. Aprender a cuidarlos y protegerlos es nuestra responsabilidad ciudadana. Sigue estos consejos para ayudar a mantenerlas en buen estado:

- No arrojes basura: No solo da mal aspecto, sino que produce mal olor y puede atraer parásitos. Deposita la basura en los tachos y si no hay uno cerca, guárdala hasta encontrar uno.

- No arranques ni cortes las plantas: Así evitas que se pierdan las semillas de las flores y que mueran pronto. Recuerda que gracias a ellas puedes respirar un aire más limpio.

- Recoge las heces de tus mascotas: Así evitas las enfermedades y los malos olores. Si paseas a tu mascota, lleva contigo una bolsa para recoger sus heces.

- Siembre plantas y riégalas por la noche. Desde ornamentales hasta aquellas de dan frutos. No olvides que regar de noche es ideal para ahorrar agua, pues esta no se evapora con el sol y es bien absorbida por la plantas.





