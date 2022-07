Arequipa: Cerca de 200 pacientes dejan de atenderse por cambio en el sistema de citas en el hospital Goyeneche

El hospital Goyeneche es el más antiguo establecimiento de salud de Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Unos 200 pacientes, la mayoría adultos mayores, se quedaron sin atención médica en los consultorios externos del hospital Goyeneche de Arequipa por el cambio del sistema de citas, denunciaron los afectados.

Hasta hace unos días, las citas se tramitaban de manera directa en el hospital, ahora se habilitó el sistema de referencias REFCON y los pacientes deben acudir a los centros de salud o postas del primer nivel de atención para que un médico genere su cita y los refiera al hospital.

“Ese sistema no funciona, estoy haciendo cola afuera, he dormido en la calle y estoy sin desayuno. No me dan cita, cada vez que vengo no hay citas. Tengo diabetes, quiero que me atiendan en endocrinología”, dijo Elizabet Condori, una paciente de 75 años.

Entre los afectados también hay pacientes oncológicos, psiquiátricos, renales, entre otros, que incluso llegan de regiones vecinas como Puno, Moquegua y Madre de Dios.

El director del hospital, Wilfredo Gutiérrez, reconoció que el cambio del sistema de citas generó el maltrato a los pacientes y se comprometió a habilitar una ventanilla presencial para atender a los afectados.

“El REFCON lo venimos implementando hace un mes, quizás falló la comunicación a los pacientes para que no vengan al hospital, sino que tramiten su referencia en su centro de salud, eso hay que mejorar y que el sistema se adecúe a la realidad de cada hospital”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, el jefe de la Oficina Defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, llegó al hospital este miércoles y corroboró que el maltrato a los pacientes continúa. Volvió a exhortar al director que atienda, al menos, los casos urgentes de adultos mayores que llegan de otras regiones.

“El problema de fondo es que en los últimos meses el hospital ha tenido hasta cinco directores y no se puede planificar la implementación del REFCON. Hemos hablado con el director y se comprometió a habilitar una ventanilla de atención”, dijo Manrique.

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, lleva siete meses en el cargo y el cambio de gerentes de Salud y directores del hospital Goyeneche ha sido una constante en su gestión.

Además, mantiene como funcionario de confianza al médico Christian Nova, exgerente de Salud, quien fue denunciado por haberse favorecido de una intervención quirúrgica gratuita en el hospital Goyeneche. Esa situación ha generado la ruptura de las relaciones laborales al interior del hospital. El Cuerpo Médico, a través de un pronunciamiento, pidió la salida de Nova, pero la gobernadora insiste en mantenerlo en su círculo cercano.