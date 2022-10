El pasado 25 de enero, Kevin Ramos presuntamente cayó al río Colca. | Fuente: RPP Noticias

La hermana del adolescente Kevin Ramos, quien el pasado 25 de enero presuntamente cayó al río Colca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, denunció que viene recibiendo amenazas de parte de una persona que se contactó con ella supuestamente para dar información sobre el caso.



Según comentó Vanessa Ramos, ella accedió a compartir su número de teléfono con la finalidad de recibir información sobre el paradero de su familiar; sin embargo, esta persona, luego de engañarla con supuestas pistas del caso, comenzó a chantajearla con información amenazante sobre su entorno.

"No pensaba que me iba a amenazar de muerte, me dice que 'si no le voy a hacer caso, voy a eliminarte, a tus hijos, a tu mamá y a tus hermanos' y ahí es donde me asusto. Después de esta amenaza de muerte (decidí) hacer público esta denuncia porque temo por mi vida y la de mis hijos", señaló en RPP.

Vanessa Ramos pidió apoyo a instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ministerio de la Mujer ya que no puede realizar sus actividades con normalidad por el temor a que esta persona concrete sus amenazas. La hermana del adolescente desaparecido precisó que las amenazas han sido constantes.

"Estoy asustada. Si he salido a los medios de comunicación es simplemente para (recibir) apoyo. No he pedido nada más que me apoyen las autoridades. Me siento mal y más por mis hijos y por mis hermanos. No sé con quién estoy tratando, por eso hago la denuncia pública para que me apoyen las autoridades", apuntó.

