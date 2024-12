Artista shipiba Milka Franco: "Anís Samanez me dijo que me iba a denunciar para que sepa quién es ella"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milka Franco, artista shipiba de la comunidad de Cantagallo, rechazó las declaraciones de la diseñadora peruana Anís Samanez en el evento 'Orígenes 2024', celebrado en Lima, sobre el arte ancestral kené.



“Sentí indignación y pena por ella, porque es una persona que no está valorando el arte peruano que nos dejaron nuestros ancestros”, dijo en el programa Conexión de RPP.



En un video viralizado en redes sociales, Samanez expresó su molestia por no recibir gratuitamente los conocimientos ancestrales respecto al arte kené, de la comunidad indígena amazónica shipibo-konibo, con el objetivo de utilizarlos en su trabajo comercial. En la misma línea, el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, coincidió con Samanez y afirmó que “si no fuera por ella, seguirían muriendo de hambre”.



Milka Franco calificó las palabras de la diseñadora como una falta de respeto total hacia el pueblo originario shipibo-konibo, especialmente en un contexto donde la comunidad aún lucha por el reconocimiento y respeto a su cultura ancestral.



La artista shipiba relató una conversación reciente que sostuvo con Anís Samanez, en la que la diseñadora la llamó “mentirosa” y “desgraciada” y la culpó por el "bullying" que recibió en redes sociales debido a sus cuestionados comentarios.



“Me quedé sin palabras. Qué culpa tengo yo, qué hice, no encontraba la respuesta, me temblaba de nervios, pero seguía insultándome. Le dije: 'Anís, para, por favor, merezco respeto'”, contó.



"Te voy a denunciar para que sepas quién soy yo"

Por si fuera poco, Milka Franco aseguró que Samanez la amenazó con una denuncia legal. “Me dijo: 'Te voy a denunciar, te voy a mandar una carta notarial para que sepas quién soy yo”, recordó Franco.



“Es muy lamentable, no pensaba que Anís Samanez era así. Nunca pensé que nos denigrara de esa manera. Me siento indignada, apenada, emocionalmente mal, pero estoy fuerte para enfrentar, luchar, soy una mujer valiente indígena”, enfatizó.



La artista afirmó no sentir que las disculpas de Anís Samanez fueran sinceras. "No siento que haya sido de corazón", indicó, y destacó que la comunidad shipiba-konibo espera una disculpa real por parte de Samanez hacia las mujeres indígenas, artesanas y bordadoras.



Además, expresó su esperanza de que se respalde a las comunidades indígenas por parte del gobierno, en especial del Ministerio de Cultura y del Ministerio de la Mujer.



Ante esta situación, detalló que la comunidad de Cantagallo planea organizarse para realizar un plantón frente al Congreso de la República, con el objetivo de exigir una ley de protección para el arte de los pueblos originarios, como el diseño kené.



"El Perú es rico en cultura y en todo sentido. Hay que querer, amar, cuidar y valorar", subrayó Franco.

Anís Samanez se pronuncia tras polémica por comentarios sobre la comunidad Shipibo-Konibo

La diseñadora Anís Samanez publicó este lunes un comunicado en sus redes sociales donde expresó su disculpa: "Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente".

La diseñadora de modas subrayó que no hubo intención de faltar al respeto hacia las tradiciones y comunidades que preservan el patrimonio cultural del país. Además, mencionó que había invitado al conversatorio a las mujeres artistas que en algún momento colaboraron con ella "para homenajear su gran talento", aunque no pudieron asistir.

“Desde hace cinco años he trabajado con diversos colectivos y comunidades que han enriquecido mi visión y mi trabajo como diseñadora. Estas experiencias me han enseñado mucho sobre la riqueza cultural de nuestro país. Sin embargo, reconozco que aún me queda mucho por aprender. Amo profundamente nuestra cultura y siempre he tratado de reflejar ese amor en mis diseños”, señaló Samanez en el comunicado.

Anís Samanez cerró su mensaje asumiendo con "humildad" lo ocurrido, reconociendo la importancia de "actuar y expresarse con mayor reflexión y sensibilidad cuando se trata de nuestro patrimonio cultural". Finalmente, reiteró su compromiso de seguir aprendiendo y trabajando con respeto para contribuir a la valoración y preservación de la cultura peruana.

Samanez concluyó diciendo: "El video circulado lamentablemente no se muestra completo. Yo estaba contando mi primera aproximación a la comunidad años atrás, cuando desconocía el medio. Luego de lo cual he construido una relación de mucho aprendizaje y respeto con valiosas artesanas peruanas".