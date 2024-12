"Ella humilla a las personas”: Laura Spoya revela mala experiencia con Anís Samanez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La diseñadora Anís Samanez se vio envuelta en la polémica luego de su participación en un conversatorio sobre apropiación cultural la semana pasada. En dicho evento, Samanez afirmó que una comunidad Shipibo-Konibo se negó a compartir sus conocimientos sobre el arte Kené a cambio de su experiencia en diseño de modas, a pesar que ella también era peruana.

Laura Spoya, ex Miss Perú 2015 y conductora de Al sexto día, no es ajena a la controversia. La presentadora sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una experiencia personal con Samanez, a quien describió como una persona "soberbia" que busca hacer sentir mal a los demás para "ocultar sus propias inseguridades".

¿Qué dijo Laura Spoya sobre Anís Samanez?

Spoya recordó que, cuando tenía cerca de 21 años, coincidió con Samanez en un restaurante de carnes. “El mesero se acercó y me preguntó qué quería comer, yo no había visto el menú y le pregunté si tenían bife de chorizo, que es mi corte favorito. Antes de que el mesero pudiera responder, ella, frente a todos, dijo: ‘¡Ay, qué tierna, qué tierna! Aquí no tenemos ese tipo de carne’”, relató.

Según Laura, Samanez la miró "de arriba a abajo" y adoptó la misma expresión que utilizó durante su conferencia en Orígenes, cuando mencionó que una comunidad Shipibo-Konibo le pidió 5 mil dólares a cambio de enseñarle el arte Kené. “Hizo ese comentario para hacerme sentir mal frente a todos, porque parece que así es como ella trata de ocultar sus propias inseguridades”, añadió Laura.

No cree en sus disculpas

Aunque días después, Samanez compartió unas disculpas públicas por sus palabras, la conductora afirmó: “Verla comportarse de esta manera no me sorprende, porque ella humilla a las personas de esa forma. Y esas disculpas, son producto de la presión social de las redes, no porque realmente lo piense”.

Además, Laura expresó: “Ella dijo que la sacaron de contexto, pero nadie la ha sacado de contexto. Ella realmente piensa que se le tiene que compartir todo lo que pertenece a su cultura, porque es de la costa, porque es peruana. Y por eso, todos tienen la obligación de darle sus conocimientos. Ahora está siendo acusada de apropiación cultural. El karma tarda, pero llega”, concluyó.

Spoya compartió estas declaraciones en un video en sus redes sociales, junto con la descripción: “He esperado años para contarles esta historia, y finalmente llegó el momento. La funada que le ha caído a Anís es producto de su propio karma. Tarda, pero llega”.

