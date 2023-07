Asociación de Hoteles y Restaurantes teme que protestas tengan impacto negativo con miras a Fiestas Patrias

Actualidad "Debemos tener en cuenta que el turismo genera mucha mano de obra. Entonces, necesitamos medidas que ayuden a una reactivación", dijo Fredy Gamarra, gerente general de AHORA Perú.

Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú), expresó su preocupación por las repercusiones que podría sufrir el turismo debido a las movilizaciones antigubernales anunciadas para este miércoles, 19 de julio, como parte de la llamada tercera 'Toma de Lima'.

En ese sentido, el líder gremial precisó que la inestabilidad en el país generaría un impacto negativo en el sector con miras a los feriados por Fiestas Patrias, fecha de gran importancia para promover destinos turísticos, gastronómicos, productos típicos y demás actividades.

"Nuestra preocupación no es sólo por las protestas que pueden haber el 19 de julio, sino las repercusiones de estas en las Fiestas Patrias, que es una fecha importante para todo lo que es el turismo interno, así como las vacaciones inmediatas", señaló en Ampliación de Noticias.

Asimismo, indicó que los casos de dengue y del Síndrome de Guillain-Barre que se registraron en algunas regiones del país terminaron por ahuyentar a los turistas.









"Están lentas las reservas, no solamente por el anuncio de las protestas, sino también por errores nuestros como el Minsa de anunciar lo del dengue y después poner en emergencia por un problema administrativo al no tener cómo comprar remedios por este problema de Guillain-Barre. Ponen inmediatamente medidas de emergencia, las embajadas se asustan e informan a sus países. En realidad, sabemos que ese es un problema administrativo y no sanitario", aseguró.

Por otro lado, sostuvo que el turismo -antes de la pandemia- era el segundo generador de divisas del país, pero "lamentablemente para este año se espera que lleguen solamente 2 millones de turistas" cuando antes llegaban al país más de 4 millones.

"Otros países han recuperado lo que eran sus visitas pre pandemia. Nosotros necesitamos, en ese sentido, mucho apoyo del Gobierno para recuperarnos. Además, debemos tener en cuenta que el turismo genera mucha mano de obra, mano de obra descentralizada. Entonces, necesitamos medidas que ayuden a una reactivación", puntualizó.