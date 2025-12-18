ASUP denuncia irregularidades en nombramiento de nuevo consejero de Sunedu

ASUP denunció irregularidades en el reciente nombramiento de Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo integrante del consejo directivo de la Sunedu. | Fuente: RPP

La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) denunció irregularidades en el reciente nombramiento de Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo integrante del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El funcionario fue designado en el cargo en calidad de representante del Ministerio de Educación (Minedu).

Ada Gallegos, directora ejecutiva de ASUP, y Ángel Delgado, representante legal de la asociación, cuestionaron la decisión del ministro de Educación, Jorge Figueroa, de designar a un nuevo consejero de Sunedu por un periodo de tres años. Gallegos subrayó que este nombramiento viola los plazos establecidos por la ley universitaria, que determina que el periodo del actual del consejo culmina en febrero de 2026.

“La resolución que el ministro Figueroa ha emitido es una resolución de designación que correspondía que haga a un representante del sector para culminar el periodo que implicaba estos tres años que indica la ley universitaria; pero nos damos con la sorpresa que el ministro emite una resolución ministerial por tres años”, señaló Gallegos.

Por su parte, Delgado precisó que el artículo 17 de la “ley que consagra la autonomía de la Sunedu” indica que los “funcionarios vinculados al quehacer universitario” y a la misma institución “no pueden asumir cargos directivos” si es que no renuncian con un año de antelación.

“Este señor hasta el día de ayer prácticamente era funcionario y ahora tengo entendido por lo que me contaba la doctora ayer, en una maniobra frustrada, este consejo de salida lo quería ungir como superintendente. O sea, íbamos a tener un funcionario de segunda, que ayer solamente un funcionario de educación, creo, de calidad, tenía un cargo ahí. Se va a convertir en superintendente por gente que está por vencer su mandato. Es decir, en lugar de esperar que se culminen los plazos y elegir a las nuevas autoridades, muchos de ellos que ya han sido nombrados y están esperando ingresar el día que termine la gestión, se está intentando capturar, secuestrar a la Sunedu con fines inconfesables, aprovechando estos días de fiesta”, aseveró.

“Gente que ya tiene mandato vencido quiere quedarse eternamente en Sunedu”

Asimismo, al ser consultado sobre las razones detrás para colocar a Espinoza Santillán como superintendente, Ángel Delgado señaló: “La intención es clara: gente que ya tiene mandato vencido prácticamente quiere quedarse eternamente en Sunedu, quiere capturarla”.

“¿Para qué? Para manejarlo como un negocio particular e instalar la corrupción. Hay que decirle las cosas con su nombre. Y esto es tan grave. […] Evidentemente eso va a afectar directamente la calidad y los fines del organismo se van a desvirtuar”, acotó.