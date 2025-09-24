Ranking Universitario Perú: conoce la lista de las mejores universidades públicas y privadas según Sunedu

La Sunedu publicó su Ranking Universitario a partir de datos recogidos entre 2021-2022, destacando a las mejores universidades públicas y privadas del país.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó este 23 de septiembre su Ranking Universitario, una herramienta que considera clave para estudiantes y familias que buscan identificar las mejores universidades del Perú.
Basado en el IV Informe Bienal 2021-2022, este ranking evalúa 39 universidades públicas y 43 privadas, utilizando datos administrativos y fuentes públicas para medir indicadores de calidad educativa, investigación y gestión institucional.
La Sunedu informó que analizó indicadores como infraestructura, producción científica, acreditación y empleabilidad de egresados, con el objetivo de asegurar un enfoque transparente y objetivo.
El organismo rector precisó "que el espacio temporal de este análisis coincide con el cambio normativo suscitado con la Ley n.° 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, promulgada el 21 de julio de 2022, la cual modifica la Ley n.° 30220, Ley Universitaria".
Top 10 de Universidades Públicas del Perú
El ranking de universidades públicas está liderado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que reafirma su posición como referente en calidad educativa e investigación. Destaca la incorporación de universidades jóvenes como la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que ingresan por primera vez al top 10.
Top 10 de Universidades Privadas del Perú
En el ámbito privado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se consolida como líder, seguida de cerca por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La Universidad Científica del Sur destacó al escalar al tercer puesto, mientras que instituciones como la Universidad César Vallejo, Universidad Continental y Universidad Ricardo Palma refuerzan su posición en el top 10.
Los rankings completos de las universidades públicas y privadas
Lista completa de universidades públicas (Ranking Sunedu):
1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
3. Universidad Nacional de Ingeniería
4. Universidad Nacional Agraria La Molina
5. Universidad Nacional de Trujillo
6. Universidad Nacional Federico Villarreal
7. Universidad Nacional de Moquegua
8. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
10. Universidad Nacional del Altiplano
11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
13. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
14. Universidad Nacional de Barranca
15. Universidad Nacional de Tumbes
16. Universidad Nacional de Cajamarca
17. Universidad Nacional del Centro del Perú
18. Universidad Nacional Autónoma de Chota
19. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
20. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
21. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
22. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
23. Universidad Nacional de San Martín
24. Universidad Nacional de Piura
25. Universidad Nacional del Santa
26. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
27. Universidad Nacional de Jaén
28. Universidad Nacional San Luis Gonzaga
29. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
30. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
31. Universidad Nacional José María Arguedas
32. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
33. Universidad Nacional del Callao
34. Universidad Nacional Agraria de la Selva
35. Universidad Nacional de Frontera
36. Universidad Nacional de Cañete
37. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
38. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
39. Universidad Nacional de Juliaca
Lista completa de universidades privadas (Ranking Sunedu):
1. Universidad Peruana Cayetano Heredia
2. Pontificia Universidad Católica del Perú
3. Universidad Científica del Sur S.A.C.
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C.
5. Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L.
6. Universidad San Martín de Porres
7. Universidad César Vallejo S.A.C.
8. Universidad Continental S.A.C.
9. Universidad Ricardo Palma
10. Universidad de Lima
11. Universidad Privada del Norte S.A.C.
12. Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
13. Universidad Peruana Unión
14. Universidad de Ingeniería y Tecnología
15. Universidad del Pacífico
16. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
17. Universidad Femenina del Sagrado Corazón
18. Universidad Autónoma de Ica S.A.C.
19. Universidad de Piura
20. Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
21. Universidad Antonio Ruiz de Montoya
22. Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades
23. Universidad Católica de Santa María
24. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
25. Universidad Señor de Sipán S.A.C.
26. Universidad Privada Antenor Orrego
27. Universidad Privada de Tacna
28. Universidad Autónoma del Perú S.A.C.
29. Universidad Católica San Pablo
30. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt S.A.C.
31. Universidad para el Desarrollo Andino
32. Universidad Esan
33. Universidad Tecnológica del Perú S.A.C.
34. Universidad Marcelino Champagnat
35. Universidad María Auxiliadora S.A.C.
36. Universidad La Salle
37. Universidad Peruana Los Andes
38. Universidad Le Cordon Bleu S.A.C.
39. Universidad Andina del Cusco
40. Universidad Católica Sedes Sapientiae
41. Universidad de Huánuco
42. Universidad Jaime Bausate y Meza
43. Universidad Tecnológica de Los Andes