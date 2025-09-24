Ranking Universitario Perú: conoce la lista de las mejores universidades públicas y privadas según Sunedu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó este 23 de septiembre su Ranking Universitario, una herramienta que considera clave para estudiantes y familias que buscan identificar las mejores universidades del Perú.

Basado en el IV Informe Bienal 2021-2022, este ranking evalúa 39 universidades públicas y 43 privadas, utilizando datos administrativos y fuentes públicas para medir indicadores de calidad educativa, investigación y gestión institucional.

La Sunedu informó que analizó indicadores como infraestructura, producción científica, acreditación y empleabilidad de egresados, con el objetivo de asegurar un enfoque transparente y objetivo.

El organismo rector precisó "que el espacio temporal de este análisis coincide con el cambio normativo suscitado con la Ley n.° 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, promulgada el 21 de julio de 2022, la cual modifica la Ley n.° 30220, Ley Universitaria".

Top 10 de Universidades Públicas del Perú

El ranking de universidades públicas está liderado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que reafirma su posición como referente en calidad educativa e investigación. Destaca la incorporación de universidades jóvenes como la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que ingresan por primera vez al top 10.

Top 10 de Universidades Privadas del Perú

En el ámbito privado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se consolida como líder, seguida de cerca por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La Universidad Científica del Sur destacó al escalar al tercer puesto, mientras que instituciones como la Universidad César Vallejo, Universidad Continental y Universidad Ricardo Palma refuerzan su posición en el top 10.

Los rankings completos de las universidades públicas y privadas

Lista completa de universidades públicas (Ranking Sunedu):

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

3. Universidad Nacional de Ingeniería

4. Universidad Nacional Agraria La Molina

5. Universidad Nacional de Trujillo

6. Universidad Nacional Federico Villarreal

7. Universidad Nacional de Moquegua

8. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

10. Universidad Nacional del Altiplano

11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco

12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

13. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

14. Universidad Nacional de Barranca

15. Universidad Nacional de Tumbes

16. Universidad Nacional de Cajamarca

17. Universidad Nacional del Centro del Perú

18. Universidad Nacional Autónoma de Chota

19. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

20. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

21. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

22. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

23. Universidad Nacional de San Martín

24. Universidad Nacional de Piura

25. Universidad Nacional del Santa

26. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

27. Universidad Nacional de Jaén

28. Universidad Nacional San Luis Gonzaga

29. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

30. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

31. Universidad Nacional José María Arguedas

32. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

33. Universidad Nacional del Callao

34. Universidad Nacional Agraria de la Selva

35. Universidad Nacional de Frontera

36. Universidad Nacional de Cañete

37. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía

38. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

39. Universidad Nacional de Juliaca

Lista completa de universidades privadas (Ranking Sunedu):

1. Universidad Peruana Cayetano Heredia

2. Pontificia Universidad Católica del Perú

3. Universidad Científica del Sur S.A.C.

4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C.

5. Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L.

6. Universidad San Martín de Porres

7. Universidad César Vallejo S.A.C.

8. Universidad Continental S.A.C.

9. Universidad Ricardo Palma

10. Universidad de Lima

11. Universidad Privada del Norte S.A.C.

12. Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.

13. Universidad Peruana Unión

14. Universidad de Ingeniería y Tecnología

15. Universidad del Pacífico

16. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

17. Universidad Femenina del Sagrado Corazón

18. Universidad Autónoma de Ica S.A.C.

19. Universidad de Piura

20. Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

21. Universidad Antonio Ruiz de Montoya

22. Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades

23. Universidad Católica de Santa María

24. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

25. Universidad Señor de Sipán S.A.C.

26. Universidad Privada Antenor Orrego

27. Universidad Privada de Tacna

28. Universidad Autónoma del Perú S.A.C.

29. Universidad Católica San Pablo

30. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt S.A.C.

31. Universidad para el Desarrollo Andino

32. Universidad Esan

33. Universidad Tecnológica del Perú S.A.C.

34. Universidad Marcelino Champagnat

35. Universidad María Auxiliadora S.A.C.

36. Universidad La Salle

37. Universidad Peruana Los Andes

38. Universidad Le Cordon Bleu S.A.C.

39. Universidad Andina del Cusco

40. Universidad Católica Sedes Sapientiae

41. Universidad de Huánuco

42. Universidad Jaime Bausate y Meza

43. Universidad Tecnológica de Los Andes