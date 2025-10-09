"Tenemos temor de llegar a las presentaciones y sufrir atentados": Director musical de Zaperoko tras ataque en concierto de Agua Marina

Por su parte, el músico Billy Yaipén la inseguridad que afecta al país y recordó que su agrupación recibe amenazas intermitentes desde el año 2010.

La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un ataque armado la noche de este miércoles cuando daba un concierto en el Círculo Militar sede Tarapacá de Chorrillos. Al menos tres de sus integrantes habrían resultado heridos.

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, la orquesta interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto.

Jhonny Peña, director musical de la orquesta Zaperoko, lamentó lo ocurrido:

"Consternados y sorprendidos con todo esto que sucedió. Justo nosotros bajamos del escenario (...) ahorita estamos en el bus porque vamos al Cono Norte a seguir con las presentaciones y vemos las noticias todo esto y la verdad nos ha puesto sorprendido, sin palabras. Simplemente basta ya, nos sumamos todos los artistas al Gobierno Central para hacer algo. En todos los rubros estamos afectados con esta noticia, no tenemos palabras", señaló.

"Nos dirigimos a otro evento, pero también con este miedo, con este temor de llegar a las presentaciones y de repente sufrir estos atentados, estas extorsiones. Nosotros hemos sido víctimas de esto, es más, hasta ahora se mantiene esto, cuando uno va a un distrito te llegan las amenazas a los teléfonos. La vez pasada tuvimos un evento en el Rímac con nuestros hermanos de Armonía 10 y nos llegaron unas amenazas a nosotros y optamos por no ir porque no subestimamos a esta gente", agregó.