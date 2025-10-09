"Fuerza Agua Marina": Hermanos Yaipén, Armonía 10, y más orquestas, se pronuncian tras ataque en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agua Marina sufrió un ataque armado durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos la noche del último miércoles reportándose hasta cuatro integrantes de la agrupación heridos quienes fueron trasladados a una clínica local, según pudo conocer RPP.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició el Plan Cerco con el fin de poder hallar a los responsables del atentado. Según las primeras indagaciones, dos sujetos a bordo de una moto lineal fueron los que dispararon desde la parte posterior del escenario provocando el caos y el pánico entre los asistentes.

Asimismo, diversas agrupaciones de cumbia se pronunciaron dando su apoyo a Agua Marina y en rechazo a la delincuencia que sigue aterrando a las organizaciones de música en nuestro país.

“¡Basta ya! Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz. Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de indolencia, de indiferencia. El Perú se desangra”, expresó Armonía 10 en un comunicado.

Por su parte, La Única Tropical también decidió evidenciar su apoyo ante el lamentable suceso. “Desde acá nuestras oraciones y apoyo a nuestros hermanos musicales de Agua Marina en estos momentos difíciles”, sostuvo el grupo.

En esa misma línea, los Hermanos Yaipén, expresaron: “Esto no es solo una noticia, es una herida para todos nosotros. ¡Fuerza, hermanos de Agua Marina!”.

Los Villacorta, Caribeños de Guadalupe, y artistas se pronuncian

Agua Marina sigue recibiendo el apoyo de diferentes agrupaciones de cumbia. Por medio de sus redes sociales, los Caribeños de Guadalupe expresaron su rechazo al ataque ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos.

“¡Basta ya! Desde aquí enviamos toda nuestra fuerza a nuestros hermanos musicales de Agua Marina. Oramos por la pronta recuperación de los afectados en este atentado y rechazamos totalmente los actos de violencia y la inseguridad que sufre nuestro país”, escribió el grupo.

Del mismo modo, Los Villacorta compartieron un contundente mensaje mostrando su solidaridad con la agrupación fundada hace casi 50 años. “Fuerza Agua Marina. En los momentos difíciles, todo el Perú está con ustedes”, señaló.

Por otro lado, Dilbert Aguilar también decidió pronunciarse tras el ataque recibido contra la orquesta reconocida por temas como: Así es el amor, Falso amor, Paloma ajena, Cómo haré para olvidarte, Llama de amor, entre otros éxitos.

“Primero solidarizarme con la familia de Agua Maria e indignado con lo que está pasando. No hay palabras cómo describir todo esto que está pasando no solo a la industria de la música sino a todo el país. Un toque de queda no va a solucionar nada porque en ese caso dejarían de trabajar los microbuseros, los empresarios”, declaró a RPP.

De igual manera, Ana Kohler mencionó estar “conmocionada” al enterarse del atentado sufrido en perjuicio de los integrantes de Agua Marina.

"Muy conmocionada, conmovida, asustada. Sabemos que en un concierto hay familias, hoy es feriado. De verdad no tengo palabras por lo que está pasando. Asustada porque esto ya se está escapando de las manos y ha pasado de tiroteo en las calles a dentro de un evento. Espero que no haya cosas que lamentar porque no tengo palabras”, sostuvo.